Toàn cảnh 2 dự án nghìn tỷ sẽ khánh thành vào dịp 19/8

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng khởi công từ tháng 3/2022, dự án hiện đạt 100% tiến độ. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews trước ngày khánh thành, phần cầu chính đã được thảm nhựa, lắp đạt dải phân cách, sơn vạch kẻ đường.

Hệ thống biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu, chỉ dẫn tốc độ ở hai đường dẫn đầu cầu đã được lắp đặt gần như hoàn chỉnh.

Các hạng mục phụ trợ như lắp phản quang dải phân cách, kẻ vạch trên mặt cầu, lang cang đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện.

Trên cùng tuyến đường, các cây cầu phụ gồm Xoài Hột, Mỹ Tho, Tam Sơn, Ba Lai và cầu Sông Mã cùng đường dẫn hai bên cầu đã hoàn thành.

Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ là công trình giao thông quan trọng mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho cả khu vực Đồng Tháp và Vĩnh Long. Một trong những tác động lớn nhất là việc cải thiện kết nối giao thông giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long .

Ngoài ra, cầu Rạch Miễu 2 còn mang lại lợi ích cho ngành du lịch, khi các khu du lịch nổi tiếng tại Vĩnh Long và Đồng Tháp sẽ dễ dàng tiếp cận hơn đối với du khách. Các khu du lịch sinh thái, vườn cây ăn trái và các lễ hội truyền thống sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan, tạo cơ hội phát triển bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Tại TP.HCM, tuyến Vành đai 3 đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch (phải) đến giao lộ đường 25B dài khoảng 9 km, thuộc dự án thành phần 1A cũng sẽ thông xe dịp này sau 3 năm thi công.

Tại địa phận tỉnh Đồng Nai , đường Vành đai 3 thông xe từ nút giao với đường 25B hướng về cầu Nhơn Trạch. Đoạn đường này dài khoảng 6 km đã hoàn thiện cơ bản trục đường chính, các nhánh dẫn, cầu vượt, đường song hành vẫn tiếp tục thi công.

Ghi nhận tại ngày 15/8, phần đường chính đã hoàn thành nhiều hạng mục trải nhựa, kẻ vạch, lắp biển báo... Phía Đồng Nai tổ chức 2 làn ôtô và 2 làn xe hỗn hợp từ đường 25B đến cầu Nhơn Trạch, xe máy chỉ được chạy đến đường Lý Tự Trọng.

Cầu Nhơn Trạch cũng đã cơ bản hoàn thiện sau 3 năm thi công. Theo hồ sơ thiết kế, cầu bao gồm 39 trụ và 2 mố cầu, trong đó phần chính gồm 5 trụ, 4 nhịp, tĩnh không thông thuyền cao 30,5 m. Công trình bắc qua sông Đồng Nai với vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng , là cầu có quy mô lớn nhất thuộc dự án Vành đai 3.

Nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP HCM - Long Thành hiện đã thành hình. Các nhánh dẫn lên cao tốc đang được khẩn trương thảm nhựa để kịp thông xe.

Dự án đường Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua địa phận TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng . Dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục giao thông - kinh tế liên vùng trọng điểm phía Nam.

Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án ngày 19/8, tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng , trong đó có 59 công trình giao thông lớn được người dân mong chờ.

Từ ngày 19/8, Tổng công ty VEC sẽ thu phí sử dụng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây tại nút giao Vành đai 3, với mức giá 9.000-413.000 đồng/lượt.

