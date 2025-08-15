Bên trong 'siêu' nhà ga 35.000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày giữa tháng 8, nhiều hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công khẩn trương không kể ngày đêm. Trong ảnh là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng do liên danh Vietur thực hiện.

Nhà ga hành khách đã xong phần kết cấu bê tông ngầm và thân từ tầng 1 đến tầng 4. Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; 3 cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ), công trình nhà ga hành khách phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31/12/2025. Sau đó sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động... với thời gian khớp nối và vận hành thử nghiệm khoảng 6 tháng

Trung tâm nhà ga hành khách có thiết kế thép mái nặng hơn 5.300 tấn, đây là module có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử nhà ga hành khách hàng không trên thế giới.

Công trình có kết cấu vòm cong che phủ gần 20.000 m2, được lắp ghép qua 256 điểm liên kết theo tiêu chuẩn châu Âu, có console (đoạn mái vươn ra xa) tới 41 m.

Đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành 100% khối lượng kết cấu thép mái. Toàn bộ kết cấu được nâng đồng bộ bằng 56 kích thủy lực chuyên dụng và hệ thống giám sát tải bằng máy tính.

Hiện phần mái trung tâm đã hoàn thành 100% lớp 1 (decking và skylight) đảm bảo việc kín nước để thi công các hạng mục cơ điện.

Đây là loại kính giúp nhà ga lấy được phần lớn ánh sáng tự nhiên.

Tại các tầng dưới của nhà ga hành khách, hàng trăm công nhân miệt mài lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn…

Trong ảnh là hạng mục cầu ống lồng cố định kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay đang được thi công khẩn trương.

Theo thiết kế, toàn bộ nhà ga có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Thành công của sân bay Incheon khi thay thế sân bay cũ Gimpo đến từ việc hạ tầng kết nối được chuẩn bị kỹ lưỡng, điều mà sân bay Long Thành hiện vẫn còn thiếu.

Với nhu cầu nhân sự lớn, sân bay Long Thành mở đợt tuyển dụng hơn 3.000 vị trí, ưu tiên cho người dân Đồng Nai, đặc biệt là những người đã hiến đất, ủng hộ xây dựng dự án.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.