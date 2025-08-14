Sân bay Long Thành cần tuyển hơn 3.000 vị trí, ưu tiên người Đồng Nai

Với nhu cầu nhân sự lớn, sân bay Long Thành mở đợt tuyển dụng hơn 3.000 vị trí, ưu tiên cho người dân Đồng Nai, đặc biệt là những người đã hiến đất, ủng hộ xây dựng dự án.

Sân bay Long Thành dự kiến vận hành vào đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ chốt trong ngành tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm tại sân bay quốc tế Long Thành. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp (xã An Phước, Đồng Nai).

Theo thông tin từ ACV, đợt tuyển dụng lần này có hơn 3.000 chỉ tiêu, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động ở Đồng Nai và khu vực lân cận.

Tại ngày tuyển dụng này, các đơn vị sẽ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cho các vị trí then chốt trong giai đoạn 1 dự án sân bay quốc tế Long Thành. Người tham dự có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ trực tiếp với doanh nghiệp.

ACV cho hay đơn vị và các bên liên quan có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau không yêu cầu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản như kỹ thuật, hàng hóa, hành lý, check in, vệ sinh, suất ăn, bán hàng lưu niệm...

"Đây là cơ hội để các bạn trẻ, người lao động có kinh nghiệm và sinh viên sắp tốt nghiệp khám phá, ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí công việc hấp dẫn", ACV thông báo.

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cơ quan liên quan về tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành ngày 2/8, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV xác định sẽ ưu tiên các vị trí việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là những người đã hiến đất, ủng hộ xây dựng sân bay.

Sau khi Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án giai đoạn 1, Văn phòng Chính phủ ngày 12/8 đã thông báo kết luận của Thủ tướng yêu cầu các đơn vị điều chỉnh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để ngày 19/12 khánh thành theo quy định.

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành sớm dự án sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, tạo tăng trưởng của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, các đơn vị triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay phải bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên tổng diện tích hơn 5.000 ha với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD trong giai đoạn 1.

Theo ấn định của Thủ tướng, Long Thành sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 và đi vào vận hành thương mại từ đầu năm 2026. Công suất tối đa giai đoạn đầu là 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thành toàn bộ vào năm 2050, nơi đây có khả năng phục vụ đến 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chính thức gia nhập nhóm "siêu sân bay" của thế giới. Đến năm ngoái, thế giới mới chỉ có 5 sân bay đạt ngưỡng 100 triệu lượt khách/năm là Atlanta (Mỹ), Dubai (UAE), Tokyo Haneda (Nhật Bản), London Heathrow (Anh) và Dallas/Fort Worth (Mỹ).