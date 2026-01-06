Một con cá ngừ được đấu giá hơn 3 triệu USD ở Nhật Bản

Trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá nổi tiếng ở Tokyo, một con cá ngừ vây xanh đã được đấu giá kỷ lục hơn 3 triệu USD.

Trong phiên đấu giá tại chợ cá Toyosu (Tokyo, Nhật Bản), một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá 3,2 triệu USD. Ảnh: Kyodo News.

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với mức giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD ) trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản. Con cá ngừ nặng 243 kg, được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma, tỉnh Aomori (vùng đông bắc Nhật Bản) đã thuộc về Tập đoàn Kiyomura - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng sushi Sushizanmai nổi tiếng, theo Kyodo News.

"Con cá ngừ đầu năm mang lại may mắn. Chúng tôi hy vọng nhiều người có thể thưởng thức và được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ nó", ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Kiyomura, cho biết.

Con cá ngừ sẽ được chế biến tại chi nhánh chính của Sushizanmai ở khu Tsukiji, sau đó được phân phối tới các nhà hàng của chuỗi trên khắp cả nước. Dù chi số tiền kỷ lục, công ty cho biết giá bán tới khách hàng vẫn giữ nguyên.

Theo chính quyền Tokyo, mức giá trúng đấu giá năm nay là con số cao nhất từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu để so sánh vào năm 1999. Con số này vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen (tương đương 2,1 triệu USD ) từng đạt được vào năm 2019 trong phiên đấu giá đầu năm mới đầu tiên tại Toyosu, sau khi chợ cá Tsukiji biểu tượng được di dời.

Phiên đấu giá sáng 5/1 bắt đầu lúc 5h10 (giờ Nhật Bản), với hàng loạt con cá ngừ được bày sẵn bắt mắt. Không khí trả giá sôi động giữa người mua và người bán cũng thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến theo dõi sự kiện thường niên này.

Các phiên đấu giá đầu năm như thế này không chỉ được xem là mang lại may mắn, mà còn là cơ hội quảng bá thương hiệu cho các nhà hàng.

Giá trúng đấu giá đã phục hồi mạnh trong những năm gần đây, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, với mức giá kỷ lục liên tục được phá vỡ qua từng năm: 36 triệu yen (khoảng 230.000 USD ) năm 2023, 114,2 triệu yen (khoảng 730.000 USD ) năm 2024 và 207 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD ) năm 2025.

Thực tế, xu hướng đẩy giá cá ngừ lên hàng chục triệu yen đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước. Ban đầu, các doanh nghiệp trong ngành thủy sản sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn bình thường với kỳ vọng tạo đà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong năm mới.

Về sau, yếu tố quảng bá thương hiệu ngày càng trở nên rõ nét. Sự góp mặt của các chuỗi nhà hàng lớn như Sushizanmai hay Itamae Sushi từ năm 2010 đã đẩy mức giá cá ngừ lên tới hàng trăm triệu yen, đưa những người đứng đầu doanh nghiệp trở thành tâm điểm của truyền thông.