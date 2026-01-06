Cherry cao cấp Nhật Bản gây sốt với mức giá kỷ lục

Những trái cherry cao cấp trồng tại vùng đông bắc Nhật Bản đã được đấu giá lên đến hàng triệu yen khiến nhiều người sửng sốt.

Một hộp cherry cao cấp "Sato Nishiki" có giá lên đến 1,8 triệu yen (khoảng 11.500 USD). Ảnh: Kyodo News.

Những trái cherry (anh đào) cao cấp "Sato Nishiki" đến từ tỉnh Yamagata ở vùng đông bắc Nhật Bản đã được bán với mức giá kỷ lục tại các phiên đấu giá đầu năm. Trong đó, một hộp anh đào được đấu giá tại một chợ ở Tokyo lên đến 1,8 triệu yen (khoảng 11.500 USD ), tức khoảng 166 USD /trái, theo Kyodo News.

Tại một phiên đấu giá khác ở thành phố Tendo (tỉnh Yamagata), một hộp gồm 68 trái cũng được bán với giá kỷ lục 1,55 triệu yen (hơn 9.900 USD ).

Thông thường, mùa cherry tại Nhật Bản vào vụ cao điểm là đầu mùa hè (khoảng từ tháng 6 đến tháng 8). Tuy nhiên, các nhà vườn tại tỉnh Yamagata đã áp dụng phương pháp canh tác "siêu ép trái" để thu hoạch sớm vào dịp đầu năm. Trong đó, các cây giống được làm lạnh để mô phỏng nhiệt độ mùa đông, sau đó được trồng và chăm sóc trong nhà kính.

Ông Kenichi Mannen, Phó giám đốc Kinh doanh của JA Tendo Foods, đơn vị trả giá cao nhất tại phiên đấu giá ở Tendo, cho biết năm nay, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất ổn nhưng công ty vẫn nỗ lực để mang đến những sản phẩm làm hài lòng khách hàng. JA Tendo Foods dự kiến bán trực tuyến số anh đào vừa được đấu giá thành công.

Thực tế tại Nhật Bản, khái niệm "trái cây cao cấp" không còn xa lạ với người dân. Nếu các loại trái cây thông thường được bán tại các siêu thị, phân khúc cao cấp sẽ được trưng bày trong các cửa hàng chuyên biệt. Với kỹ thuật canh tác phức tạp, những loại trái cây này thường có mức giá rất cao, được người Nhật lựa chọn làm quà tặng trong các dịp đặc biệt.

Ví dụ, người trồng loại dưa lưới đắt đỏ Musk Melon thường chỉ giữ lại một trái duy nhất trên mỗi cây. Nhờ vậy, toàn bộ dưỡng chất tập trung vào trái được chọn, giúp nó trở nên ngọt và thơm ngon vượt trội.

Trong khi đó, xoài "Taiyo no Tamago" (Trứng của mặt trời), loại xoài nổi tiếng nhất của Nhật Bản, lại được chăm sóc cẩn thận cho đến khi rụng khỏi cây một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, để được chứng nhận là "Taiyo no Tamago", xoài phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt như hàm lượng đường trên 15%, trọng lượng tối thiểu 350 g và có màu đỏ đẹp mắt. Vào năm 2019, hai trái xoài "Taiyo no Tamago" với kích thước và màu sắc đạt độ hoàn hảo đã được bán ra với giá 4.500 USD .