Thủ tướng yêu cầu khánh thành sân bay Long Thành sớm 1 năm

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu toàn bộ công việc của 4 dự án thành phần sân bay Long Thành phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành dự án vào ngày 19/12 năm nay.

Sân bay Long Thành đang được thi công khẩn trương để hoàn thiện giai đoạn 1 vào ngày 19/12. Ảnh: ACV.

Thông tin trên được đưa ra trong kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, các bên liên quan cần báo cáo Thủ tướng xin chủ trương trong tháng 8.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai đường cất hạ cánh thứ 3 và báo cáo lại trong tháng 8.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu toàn bộ công việc của 4 dự án thành phần phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành dự án vào ngày 19/12 - sớm một năm so với mốc được Quốc hội đồng ý lùi thời hạn hoàn thành giai đoạn một.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Vì vậy, Bộ Xây dựng phải rà soát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm kỹ thuật bay, phương thức bay. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng.

Cùng với đó là hoàn thành toàn bộ các công trình, hạng mục của sân bay, các công trình về cảnh quan môi trường, các khu dịch vụ mua sắm, ăn uống cùng các công trình hạ tầng quan trọng khác phục vụ hoạt động của dự án.

Song song với đó, cần triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị có liên quan 4 dự án thành phần xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định ngày hoàn thành dự án là 19/12.

ACV bố trí mặt bằng, UBND TP.HCM giao Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) triển khai dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu ăn trưa, ăn đêm/nghỉ ngơi của cán bộ, công nhân viên, người lao động trên công trường trên tinh thần trách nhiệm, phi lợi nhuận.

Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng, an toàn, kỹ mỹ thuật, vệ sinh, thoát nước, cảnh quan môi trường.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu Logistic, khu thương mại tự do theo đề xuất của ACV và báo cáo trong tháng 8.

Bộ Xây dựng rà soát, vận dụng các quy định hiện hành để triển khai ngay các đường giao thông kết nối với dự án, trên tinh thần khẩn trương, ưu tiên những hạng mục, công trình hoàn thành vào ngày 19/12.

