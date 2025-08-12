Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao ACV muốn chuyển toàn bộ vận tải hàng hóa về sân bay Long Thành?

Sân bay Long Thành có khả năng phục vụ các hãng hàng không hàng hóa quốc tế chuyên dụng (cargo airlines), các doanh nghiệp logistics, cũng như tích hợp vận chuyển đa phương thức.

Cùng với vận tải hành khách quốc tế, ACV muốn chuyến toàn bộ hoạt động vận tải hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành. Ảnh: TIA.

Bên cạnh phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành, trong đề xuất mới đây, ACV cũng đưa ra phương án chuyển toàn bộ hoạt động vận tải hàng hóa về sân bay mới.

Đơn vị quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước nhận định trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế, việc quy hoạch hệ thống logistics hàng không hiện đại, quy mô lớn, có khả năng đáp ứng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng là rất cần thiết.

Theo đó, sân bay Long Thành được quy hoạch đồng bộ với hệ thống khu logistics, bao gồm nhà ga hàng hóa và kho giao nhận hàng tại phía Tây Nam cảng, tổng diện tích 257 ha.

Khu vực này có khả năng phục vụ các hãng hàng không hàng hóa quốc tế chuyên dụng, doanh nghiệp logistics, đồng thời tích hợp vận chuyển đa phương thức với đường bộ cao tốc, đường sắt và các cảng biển Phước An, Cái Mép - Thị Vải.

Việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác hàng hóa quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành được cho là phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

Động thái này sẽ giúp tăng hiệu quả khai thác, giảm áp lực cho Tân Sơn Nhất vốn có hạ tầng hạn chế, ưu tiên phục vụ hành khách và gặp nhiều khó khăn về diện tích kho bãi, sân đỗ cũng như kết nối giao thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Sân bay Long Thành được thiết kế với năng lực tiếp nhận các tàu bay thân rộng, trọng tải lớn như B747F, B777F, đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không hàng hóa chuyên dụng.

Khai thác tập trung hàng hóa quốc tế tại Long Thành sẽ tạo điều kiện để Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng không của khu vực phía Nam và Đông Nam Á, phục vụ cả hàng xuất nhập khẩu, trung chuyển, hàng tươi sống và nhiều loại hình khác.

Với vị trí kết nối trực tiếp các tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, và trong tương lai là đường sắt cao tốc cùng trục logistics liên thông cảng Phước An, Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành có khả năng hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, rút ngắn thời gian và chi phí logistics, đặc biệt với hàng hóa xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ và Đông Bắc Á.

Việc hình thành một trung tâm hàng hóa quốc tế tại Long Thành cũng được kỳ vọng thu hút các tập đoàn logistics lớn trên thế giới, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ như kho ngoại quan, kiểm định, đóng gói, vận tải lạnh, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đây sẽ là nguồn thu quan trọng cho ngân sách và tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương.

Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sau đại dịch và trước các biến động địa chính trị, Long Thành được xem là cơ hội để Việt Nam đón đầu xu hướng “Trung Quốc + 1”, tận dụng vị trí chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á để trở thành điểm trung chuyển logistics mới.

Hạ tầng hiện đại tại sân bay Long Thành cũng cho phép áp dụng các giải pháp logistics xanh, logistics số, giảm khí thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới mô hình khai thác bền vững.

"Từ những yếu tố này, việc chuyển toàn bộ hàng hóa quốc tế về sân bay Long Thành được đánh giá là giải pháp đúng hướng, mang lại lợi ích lớn về kinh tế, khai thác và quy hoạch tổng thể cho hệ thống hàng không quốc gia", ACV nhấn mạnh.

