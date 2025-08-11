Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dành 1.200 tỷ làm tuyến thoát nước ngoài sân bay Long Thành

  • Thứ hai, 11/8/2025 18:55 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Đồng Nai được phân bổ 1.200 tỷ đồng để triển khai dự án tuyến thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành.

Dự án tuyến thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành cần triển khai sớm để đảm bảo tính đồng bộ khi sân bay đi vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai cho biết Thủ tướng đã ký quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025.

Theo đó, Đồng Nai được phân bổ 1.200 tỷ đồng để triển khai dự án tuyến thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành.

Đây là dự án cấp bách, cần triển khai sớm để đảm bảo tính đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Thời gian qua, Đồng Nai đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên tỉnh không bố trí được vốn để thực hiện nên đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ.

Sau khi được phân bổ vốn, ngành chức năng Đồng Nai sẽ lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công dự án ngay trong năm 2025, cơ bản hoàn thành dự án trước tháng 9/2026.

Dự án sẽ thực hiện nạo vét, gia cố kè và kiên cố hóa gần 20 km suối Bưng Môn và suối Đá Vàng; xây dựng các tuyến ống dẫn từ 5 hồ điều hòa trong sân bay Long Thành ra 2 con suối này; xây dựng 5 cầu và gần 17 km đường giao thông nông thôn dọc hai bên suối Bưng Môn và Đá Vàng.

Diệu Thanh

