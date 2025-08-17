Loạt dự án cao tốc trăm nghìn tỷ sắp khởi công ngày 19/8 tới

1. Khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành : Dự án có tổng chiều dài gần 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai). Với mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng , cao tốc sẽ được mở rộng quy mô lên 8-10 làn xe, chủ đầu tư VEC dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2026, góp phần giải tỏa áp lực giao thông hiện hữu, đặc biệt khi sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác. Ảnh: Quỳnh Danh.

2. Khánh thành dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM : Tuyến dài 8,14 km, kết nối từ nút giao 25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.HCM), có tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng . Một trong những công trình quan trọng được khánh thành cùng lúc là nút giao cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành , giúp xe cộ lưu thông liền mạch trên toàn tuyến, mở ra hướng di chuyển mới giữa TP.HCM và Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

3 . Khởi công c ao tốc Dầu Giây - Tân Phú : Dự án có chiều dài hơn 60 km đi qua tỉnh Đồng Nai, tổng vốn đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng theo phương thức PPP, do liên danh Trường Hải - Sơn Hải (giữa CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) thực hiện. Đây là một dự án thành phần của tuyến Dầu Giây - Liên Khương, nhằm tăng cường kết nối từ TP HCM đi Tây Nguyên. Ảnh phối cảnh: Cục Đường bộ.

4. Khánh thành trục đường Thùy Vân, bãi sau Vũng Tàu (TP.HCM) : Dự án có vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng , bao gồm 2 hạng mục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân có chiều dài 3,2 km và hạng mục xây dựng công viên Thùy Vân có diện tích 19 ha với 2 khu vực là cải tạo công viên bãi sau và xây mới toàn bộ phần công viên ven biển. Quảng trường biển tại giao lộ Thùy Vân - Lê Hồng Phong là một trong những hạng mục quy mô lớn của dự án. Ảnh phối cảnh: UBND TP Vũng Tàu (cũ).

5. Khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 : Dự án sẽ khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật bằng vốn ngân sách vào ngày 19/8 tới. Riêng tuyến cao tốc chính dự kiến khởi công vào tháng 1/2026 theo hình thức BOT và hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án có chiều dài 51 km, vốn đầu tư 19.600 tỷ đồng , mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh phối cảnh: Tedi South.

6. Khánh thành cầu Rạch Miễu 2: Trong hình là hiện trạng cầu Rạch Miễu 2 hồi tháng 3. Cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6 km, đã hợp long vào dịp lễ 30/4. Cầu nối liền khu vực Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) và Bến Tre (nay là Vĩnh Long), cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu sông Tiền, có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

7. Khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành : Cao tốc dài khoảng 124 km nối từ Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng đến khu vực Bình Phước, hiện thuộc Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 19.900 tỷ đồng theo phương thức PPP. Cao tốc được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc 100-120 km/h. Liên danh chủ đầu tư Vingroup và Techtra dự kiến cao tốc cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Ảnh minh họa: VGP.

8. Khởi công cầu Ngọc Hồi: Cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên dài 7,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 11.800 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trong ảnh là mô hình phương án đạt giải nhất cuộc thi kiến trúc cầu Ngọc Hồi do TP Hà Nội công bố đầu tháng 4. Ảnh phối cảnh: Britec.

9. Khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội : Dự án có tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng , điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh), điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với Vành đai 3 Hà Nội. Dự án triển khai trước đoạn trên địa bàn Hà Nội, khởi công đồng thời với công trình sân bay quốc tế Gia Bình vào ngày 19/8 tới đây.

Ngoài những công trình giao thông trọng điểm trên, trong ngày 19/8 còn diễn ra lễ khởi công, khánh thành loạt dự án hạ tầng quy mô khác như khởi công nút giao ngã tư Đình (giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá đoạn qua quận 12 cũ, TP.HCM); khởi công hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM); nâng cấp mở rộng đường DT 748 đoạn từ giáp giao lộ Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước (Bình Dương cũ, TP.HCM); cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2; cao tốc Cà Mau - Cái Nước; khánh thành cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; cao tốc Vũng Áng - Bùng...