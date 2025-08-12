Khởi công, khánh thành hơn 250 dự án vốn gần 1,3 triệu tỷ dịp 2/9

Theo Bộ Xây dựng, đến ngày 11/8 có trên 250 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,26 triệu tỷ đồng đủ điều kiện khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VGP.

Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11/8, Bộ đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,26 triệu tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8; với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến, trực tiếp tại các dự án, công trình.

Sau khi nghe các báo cáo, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan liên quan.

Gợi mở, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định…

Trước đó vào ngày 10/8, Thủ tướng đã đi thị sát, kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị chuỗi các sự kiện quan trọng.