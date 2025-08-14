Sắp khởi công, khánh thành loạt dự án, dự kiến góp trên 18% GDP

250 dự án khánh thành, khởi công dịp 19/8 có tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng, được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam do Vingroup làm chủ đầu tư là một trong các dự án lớn sẽ khánh thành dịp 19/8 tới đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức họp báo công bố kế hoạch lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công sẽ diễn ra sáng 19/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước, với khoảng 250 dự án đủ điều kiện triển khai. Trong đó, 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Tổng mức đầu tư của các dự án đạt hơn 1,28 triệu tỷ đồng . Trong đó, vốn Nhà nước chiếm 37% (129 dự án, hơn 478.000 tỷ đồng ). Bên cạnh đó, 122 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với giá trị 802.000 tỷ đồng , chiếm 63% tổng mức đầu tư. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng .

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết trong 250 dự án khánh thành và khởi công dịp này, có 59 dự án là công trình giao thông; 44 dự án là công trình dân dụng đô thị; 57 dự án công trình công nghiệp; 36 dự án hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án nhà ở xã hội; 6 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn; 3 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao; 12 dự án giáo dục; 1 dự án quốc phòng; và 10 dự án y tế.

Ban tổ chức cho biết các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng 2 con số trong các năm tiếp theo, đồng thời tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Một số công trình tiêu biểu sẽ được khánh thành, khởi công dịp này gồm Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư ban đầu, dự án này phải đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành, công trình đã khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/8 này sẽ khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Bên cạnh đó, cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Viettel (vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng ), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (vốn 1.259 tỷ đồng ), Nhà máy điện gió Hải Anh (vốn 1.565 tỷ đồng ), Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên tại Đà Nẵng (vốn 79.790 tỷ đồng ), Cầu Rạch Miễu...

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, các dự án này dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và hơn 20% GDP trong các năm tiếp theo. Ông nhấn mạnh các công trình công cộng sử dụng vốn Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Dự kiến đến ngày 19/12, Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công quy mô lớn để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với các dự án trọng điểm như hoành thành, đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường cao tốc; hoàn thành thi công giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hoàn thành trước thời hạn khoảng 1 năm.