Hoàn tất mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong năm 2026

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ khởi công mở rộng ngày 19/8, dự kiến hoàn thành cơ bản vào tháng 12/2026, đây cũng là thời điểm sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Nút giao Vành đai 3 TP.HCM với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Ban Giao thông.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo quyết định phê duyệt, hướng tuyến dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cơ bản bám theo đường cũ, mở rộng 2 bên; đoạn qua cầu Long Thành được mở rộng về phía bên phải tuyến hiện hữu (phía hạ lưu).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng , do VEC làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý.

Điểm đầu của dự án tại nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai), tổng chiều dài gần 22 km.

Trong đó, đoạn cầu cạn Vành đai 2 - Vành đai 3 dài 4,8 km quy mô mở rộng từ 4 lên 8 làn xe và đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7 km đầu tư mở rộng lên 10 làn xe.

Đối với cầu Long Thành sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu (đối xứng với cầu cũ qua tim tuyến cao tốc giai đoạn hoàn thiện).

Về tiến độ thi công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chốt khởi công vào ngày 19/8, cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại tháng 3/2027.

Đây cũng là thời điểm sân bay Long Thành dự kiến đi vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận hành khách, hàng hóa, đồng thời giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Song song, TP.HCM cũng đang mở rộng đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công dài 3,2 km với quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 915 tỷ đồng .

Khai thác từ năm 2015, tuyến đường này từng được kỳ vọng giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51 và các tuyến hướng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, theo thống kê, lưu lượng xe tăng trung bình trên 10% mỗi năm, vượt xa năng lực thiết kế, hiện mỗi ngày có khoảng 45.000-50.000 lượt ôtô di chuyển qua cao tốc.

Với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tần suất ùn tắc trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày càng dày và nghiêm trọng, riêng khu vực quanh nút giao An Phú kẹt xe thường xuyên dù là ngày thường.

Cùng với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM và các địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành để kịp thời điểm sân bay đưa vào khai thác.

Trong các cuộc làm việc gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống kết nối sân bay bao gồm các tuyến cao tốc, đường bộ và đường sắt. Bộ Xây dựng được giao rà soát, thúc đẩy triển khai các dự án, ưu tiên sử dụng tất cả công cụ có được để sớm thi công.