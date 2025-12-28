Hiện trạng con đường 10 làn xe và tuyến tàu điện 9.000 tỷ tại Phú Quốc

|
Tuyến đường tỉnh ĐT975 kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC. Trong ảnh là điểm đầu của tuyến ĐT975 và Xa lộ Phú Quốc, khu vực đang xây dựng công trình nhà ga VIP có diện tích 6.000 m2, nơi đón tiếp nguyên thủ quốc gia dự APEC.
|
Vị trí đường ĐT975.
|
Đoạn ĐT975 qua Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) nhìn từ trên cao nổi bật với trục đường 10 làn rộng rãi, dải phân cách xanh mướt và không gian đô thị được quy hoạch đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu Nam Phú Quốc.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm cuối tháng 12, toàn bộ tuyến đường tỉnh từ sân bay Phú Quốc về nút giao đường TL45 đã hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công nâng cấp. Trong ảnh là khu vực Đại lộ APEC dài 3 km, với quy mô mặt cắt ngang 68 m, dẫn thẳng vào Trung tâm Hội nghị APEC.
|
Trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng làm dự án đón APEC 2027, thời gian qua địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, cam kết giải quyết dứt điểm khó khăn và đảm bảo quyền lợi cho bà con.
|
"Địa phương luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu trong suốt quá trình triển khai các dự án. Chúng tôi sẽ tăng cường chặt chẽ công tác quy hoạch, lập quy hoạch, chỉnh trang đô thị, môi trường và quản lý tốt nguồn tài nguyên đất đai, nước. Chính quyền đặc khu Phú Quốc mong muốn người dân đồng hành để thực hiện dự án đón APEC thành công", ông Khoa nói.
|
Không chỉ là cửa ngõ giao thông chính trên đảo, tuyến ĐT975 còn kết nối các khu vực Bãi Trường, An Thới, các khu tổ chức sự kiện, vận chuyển, hậu cần, an ninh, phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Phú Quốc vào năm 2027.
|
Tuyến đường ĐT975 có chiều dài 17,7 km, lộ giới rộng 62 m, 10 làn xe và quỹ đất dành riêng cho tàu điện LRT chạy song song.
|
Dự án tuyến tàu điện nhẹ LRT do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, vừa được khởi công ngày 19/12.
|
Tuyến tàu kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC. Công suất vận chuyển dự kiến hơn 4.500 hành khách/giờ, mở ra một hệ thống giao thông công cộng thông minh, xanh và bền vững lần đầu tiên tại Phú Quốc.
|
Công trình sẽ mở ra trục giao thông hiện đại, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị du lịch hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và vui chơi giải trí.
|
Đây là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tầm cỡ khu vực và quốc tế.