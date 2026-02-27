Sắp thu hồi đất dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

Phường Bình Quới đang phối hợp lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực dự kiến làm khu tái định cư; rà soát nhu cầu sử dụng đất để trình HĐND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất.

Hiện trạng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được lãnh đạo phường Bình Quới báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp diễn ra chiều nay (27/2) của thành phố.

Theo đó, trong tháng 8/2025, phường Bình Quới đã chủ động lập quy hoạch 1/2.000, sau đó trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua phương thức chọn nhà đầu tư chiến lược làm dự án này. Phường đang phối hợp nhà đầu tư triển khai một số công việc như hợp đồng với các đơn vị đo vẽ, kiểm đếm đất đai của người dân trong dự án, xác định nhu cầu tái định cư.

Phường cũng chủ động xây dựng giá đền bù và các chính sách bồi thường liên quan; phối hợp lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực dự kiến làm khu tái định cư; rà soát nhu cầu sử dụng đất để trình HĐND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 406 ha, nằm trọn trên bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và có ranh giới tự nhiên rõ ràng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 7 km. Khu vực này được ví như "viên ngọc xanh" của thành phố nhờ vị trí đắc địa và quỹ đất lớn hiếm hoi còn sót lại.

Theo quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ.

Dự án cũng được xác định đóng vai trò công viên ngập nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, thuộc khu vực trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 50.000 tỷ đồng và dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào năm 1992, với kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch quan trọng của TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án đã "treo" hơn 30 năm do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và quy mô vốn đầu tư lớn, từng được ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng . Việc triển khai cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược lần này được xem là cơ hội hồi sinh dự án sau nhiều năm đình trệ.