Chuyển động mới ở Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

TP.HCM vừa công khai tiếp nhận đề xuất đầu tư khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa rộng 406 ha theo cơ chế chọn nhà đầu tư chiến lược.

Hiện trạng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo về việc công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM).

Theo thông báo, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được áp dụng cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ và đáp ứng đầy đủ điều kiện nhà đầu tư chiến lược, UBND TP.HCM sẽ xem xét, quyết định lựa chọn.

Trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập hội đồng xét duyệt nhằm bảo đảm công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu kỹ các nghị quyết và quy định pháp luật liên quan, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đề xuất thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện và các cam kết phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án, góp phần phát triển khu vực Bình Quới - Thanh Đa theo hướng đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 406 ha, nằm trọn trên bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và có ranh giới tự nhiên rõ ràng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 7 km. Khu vực này được ví như "viên ngọc xanh" của thành phố nhờ vị trí đắc địa và quỹ đất lớn hiếm hoi còn sót lại.

Theo quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ.

Dự án cũng được xác định đóng vai trò công viên ngập nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, thuộc khu vực trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 50.000 tỷ đồng và dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào năm 1992, với kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch quan trọng của TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án đã "treo" hơn 30 năm do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và quy mô vốn đầu tư lớn, từng được ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng . Việc triển khai cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược lần này được xem là cơ hội hồi sinh dự án sau nhiều năm đình trệ.