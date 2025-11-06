Hoàn thành bờ kè chống sạt lở khu Bình Quới trong tháng 12

TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ các dự án bờ kè chống sạt lở quanh bán đảo Thanh Đa, trong đó các đoạn Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Khi triều cường dâng, nước ngập sâu vào trong sân nhà gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực Bình Quới. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cập nhật tiến độ các dự án bờ kè chống sạt lở quanh bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM).

Dự án này được triển khai thành 3 đoạn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, gồm: Đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine); đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa); đoạn 4 (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn).

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ông Giang cho hay TP.HCM đã điều chuyển khối lượng của nhà thầu chậm tiến độ tại các dự án này.

Đối với đoạn 2, Ban Giao thông đã lựa chọn nhà thầu mới và triển khai thi công từ tháng 9, dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 3/2026. Với đoạn 3, chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu liên danh và triển khai lại công trình từ ngày 25/6, dự kiến hoàn thành trong tháng cuối năm.

Còn đoạn 4, chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu liên danh và đang triển khai thi công các đầu việc còn lại, dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 2/2026.

Trước tình hình triều cường dâng cao gây ngập và nguy cơ sạt lở tại khu vực bán đảo Thanh Đa, ông Giang cho hay Sở Xây dựng TP.HCM và địa phương đã triển khai những biện pháp tạm thời để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình đang thi công.

Cụ thể, để phòng tránh ngập úng do triều cường tại vị trí sạt lở bờ sông Sài Gòn ở các dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Sở Xây dựng TP đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, UBND phường Bình Quới, Trung tâm quản lý đường thủy và Ban giao thông kiểm tra hiện trường.

Qua công tác kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý vị trí sạt lở, chống nước tràn bờ gây ngập phía trong ảnh hưởng đến đời sống của người dân; thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở tại vị trí đã được UBND quận Bình Thạnh (trước đây) bàn giao mặt bằng.

Ban Giao thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm làm ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công công trình sau này.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông khẩn trương xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc chậm trễ thi công, xử lý theo các điều khoản của hợp đồng và quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Song song, Ban Giao thông được giao thường xuyên thực hiện quan trắc, đo đạc địa hình lòng sông, các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, thảm đá, công tác cọc... Nếu có phát sinh bất thường, Ban Giao thông báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM để có hướng giải quyết kịp thời.

Trong thời gian triển khai thi công bờ kè, Ban Giao thông đã gia cố đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu để ngăn nước, thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở tại vị trí đã được UBND quận Bình Thạnh (cũ) bàn giao mặt bằng.

Các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, bố trí máy móc thiết bị, nhân lực trực 24/24 để xử lý khi có sự cố.