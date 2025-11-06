TP.HCM kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão Kalmaegi

Dù không nằm trong vùng tâm bão, TP.HCM vẫn được cảnh báo nguy cơ mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử và ngập sâu trên diện rộng.

Ông Hoàng Lộc cung cấp thông tin tại cuộc họp báo.

Nguy cơ ngập nặng

Chiều 6/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các đơn vị chuyên ngành đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó trưởng Phòng Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, cho biết ngay sau khi nhận được công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 1063, yêu cầu các quận, huyện và đơn vị trực thuộc kích hoạt phương án ứng phó bão khẩn cấp.

Ngày 4/11, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và diễn biến thực tế của bão, UBND TP.HCM tiếp tục có văn bản 3448 yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

“Dù thành phố không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp, song hoàn lưu bão số 13 có thể gây mưa lớn kéo dài. Nguy hiểm nhất là hiện nay triều cường tháng 11 đang lên cao, mực nước đo được tại trạm Phú An sáng nay đạt 1,78 m - vượt kỷ lục năm 2019. Nếu mưa lớn trùng đỉnh triều, vùng ven và ngoại thành có thể ngập sâu, đặc biệt dọc theo hệ thống sông, kênh rạch”, ông Lộc cảnh báo.

Theo ông Lộc, Sở đã có văn bản cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương kiểm tra hệ thống cống, trạm bơm, đê bao, đồng thời rà soát các dự án thủy lợi đang thi công để sẵn sàng vận hành khi có mưa bão.

Bão số 13 có cường độ rất mạnh đang áp sát đất liền nước ta.

Đảm bảo an toàn hơn 4.500 tàu cá trên biển

Tại họp báo, bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP.HCM, cho biết toàn thành phố hiện có 4.563 tàu cá đang được quản lý. Trong đó, 992 tàu hoạt động xa bờ có lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).

“Tính đến chiều 6/11, chỉ có ba tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 13. Tất cả đã được liên lạc, hướng dẫn di chuyển tránh trú an toàn. Hai tàu đã vào vùng biển Lâm Đồng, một tàu đang neo đậu an toàn gần đảo Tiên Nữ. Không còn tàu nào của TP.HCM nằm trong khu vực nguy hiểm” - bà Nga thông tin.

Chi cục đã huy động bốn tàu kiểm ngư trực tại bốn cửa biển của thành phố, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tàu cá các tỉnh bạn vào tránh bão. Các đơn vị được lệnh nghiêm cấm tàu ra khơi khi chưa có thông báo mới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn nếu thời tiết chuyển biến xấu.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP.HCM đã ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro cao ngày 30/10, sau khi hợp nhất ba khu vực quản lý (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu). Thành phố tiếp tục cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đối phó với bão, mưa lớn và ngập úng cục bộ.

“Dù không chịu tác động trực tiếp, TP.HCM đóng vai trò vùng đệm, có thể hỗ trợ công tác cứu hộ, tiếp nhận tàu cá và ứng cứu khi bão gây ảnh hưởng dây chuyền. Thành phố yêu cầu các đơn vị trực ban theo dõi dự báo khí tượng 3 giờ/lần và kịp thời thông báo cho người dân, chủ tàu, thuyền trưởng” – bà Nga cho biết.

Gió mạnh cấp 7 xuất hiện tại trạm đo Phù Cát (Gia Lai) Do ảnh hưởng của bão số 13, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Bão số 13 Kalmaegi có cường độ rất mạnh khi đã đến gần bờ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16. Khu vực phía Tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6/11 đến 4 giờ ngày 7/11. Khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.