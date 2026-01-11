Kịp thời giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy ở Đồng Nai

Khoảng 19h ngày 11/1, một cửa hàng giặt quần áo kết hợp nhà ở trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy từ bên trong.

Tối 11/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực khống chế, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng giặt ủi kết hợp nhà ở khiến một người đàn ông mắc kẹt.

Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN.

Phát hiện đám cháy, chủ cửa hàng nhanh chóng tri hô. Nhiều người dân sống khu vực lân cận dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và bao trùm toàn bộ căn nhà.

Một số người dân cho biết bên trong căn nhà có chứa nhiều quần áo, vải, vật liệu dễ cháy khiến lửa bùng lên và kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang một cửa hàng in ấn bên cạnh khiến nhiều hộ dân sống xung quanh hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các mũi tấn công nhằm khống chế ngọn lửa. Các trinh sát mặc đồ bảo hộ chống cháy tiếp cận tầng hai để tìm kiếm người mắc kẹt.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đã kịp thoát ra ngoài, bám trên mái nhà của hàng xóm.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng dùng thang tiếp cận và đưa người đàn ông xuống đất an toàn trong tình trạng bỏng nhẹ và tinh thần hoảng loạn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ cháy.