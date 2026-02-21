Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà

  • Thứ bảy, 21/2/2026 22:18 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tối 21/2 (mùng 5 Tết), vụ va chạm giữa tàu chở 22 khách và phà chở đá trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.

6 nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Trước đó, khoảng 19h15 đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

6 nguoi mat tich anh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích.

Thời điểm trên, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H, chở đá hộc từ Xuân Long về cảng Hương Lý do N.V.T. (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái.

Phà chở đá sau đó xảy ra đâm va với tàu chở hành khách biển số YB-0876H do T.Đ.N. (sinh năm 1995, trú tại xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh. Trên tàu khách chở 22 người, cùng với lái tàu là 23 người.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, tình trạng sức khoẻ ổn định. 6 người mất tích. Tàu chở khách hiện tại bị chìm.

https://vtcnews.vn/danh-tinh-6-nguoi-mat-tich-sau-vu-tau-khach-va-cham-pha-cho-da-tren-ho-thac-ba-ar1004009.html

Minh Tuệ/VTC News

    Oto khach lao xuong suon doi o Lao Cai hinh anh

    Ôtô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

    7 giờ trước 21:48 21/2/2026

    0

    Chiều 21/2, một ôtô khách 29 chỗ mất lái lao xuống sườn đồi trên đường lên Sâu Chua (phường Sa Pa, Lào Cai), may mắn không có người tử vong.

