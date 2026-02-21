Xe khách 43 chỗ chở 60 người, bị xử phạt 127,5 triệu đồng

Sau khi xử lý vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu nhà xe chở số hành khách vượt quá quy định phải bố trí phương tiện khác phù hợp để hành khách tiếp tục chuyến đi an toàn.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc lực lượng chức năng vừa xử phạt 127,5 triệu đồng đối với xe khách chở 60 người/43 ghế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, vào lúc 21h ngày 20/2, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông về một xe ôtô khách mang biển kiểm soát 47B-016.XX đang lưu thông từ tỉnh Đắk Lắk hướng về Hà Tĩnh.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý xe khách vi phạm. Nguồn: Facebook Công an thành phố Đà Nẵng.

Khi phương tiện này đi đến Quốc lộ 14B, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu chở quá số người cho phép.

Ngay lập tức, các tổ tuần tra đã được huy động để kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 60 hành khách trên chiếc xe chỉ được thiết kế 43 ghế.

Cơ quan chức năng xác định số người trên xe vượt quá quy định đến 17 người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế N.Q.R (sinh năm 1976, trú tỉnh Đắk Lắk) đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi chở quá số người quy định.

Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử lý vì để người điều khiển xe vi phạm. Tổng mức phạt đối với các hành vi này lên tới 127,5 triệu đồng.

Sau khi xử lý vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu nhà xe chở số hành khách vượt quá quy định phải bố trí phương tiện khác phù hợp để hành khách tiếp tục chuyến đi an toàn.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong những thời điểm nhu cầu đi lại lớn như giai đoạn sau Tết.