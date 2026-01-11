Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao nhanh vào giao lộ Thủ Đức hất văng nhiều xe máy

  • Chủ nhật, 11/1/2026 21:15 (GMT+7)
  • 21:15 11/1/2026

Chiều 11/1, một ôtô bất ngờ lao nhanh vào giao lộ đường số 6, Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức, TPHCM), tông trúng nhiều xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h cùng ngày, một ôtô mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường số 6 theo hướng ra đường Võ Văn Ngân.

Oto lao nhanh, Giao lo Thu Duc anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ đường số 6, Võ Văn Ngân, đoạn trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức (phường Thủ Đức), chiếc xe bất ngờ lao mạnh vào giao lộ, tông trúng ít nhất 3 xe máy đang di chuyển.

Cú va chạm khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ôtô lao lên vỉa hè, 3 xe máy nằm hư hỏng dưới lòng đường.

Oto lao nhanh, Giao lo Thu Duc anh 2

Ôtô gây tai nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/o-to-lao-nhanh-vao-giao-lo-thu-duc-hat-vang-nhieu-xe-may-post1812082.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Ôtô lao nhanh Giao lộ Thủ Đức Ôtô lao nhanh Giao lộ Thủ Đức

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý