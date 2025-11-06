Bão Kalmaegi tiến gần đất liền, gió mạnh cấp 7 'càn quét' Gia Lai

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, trạm đo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, trạm đo Phù Cát (Gia Lai) ghi nhận gió mạnh cấp 7.

Gió mạnh cấp 7 xuất hiện tại trạm đo Phù Cát (Gia Lai) Do ảnh hưởng của bão số 13, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 10h ngày 6/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (cơn bão số 13) cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Tại nhiều trạm ven biển, gió đã mạnh dần. Lý Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió cấp 6, giật cấp 10.

Dự báo đến 22h cùng ngày, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 17, sau đó suy yếu dần. Đến sáng 7/11, bão đi sâu vào Nam Lào và giảm xuống áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-12, gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17; sóng cao 9-11 m, biển động dữ dội.

Các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 9-12, sóng cao 7-10 m. Nước dâng do bão ở khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt 0,5-1 m.

Mực nước biển cao nhất ghi nhận tại Thuận An (1 m), Sơn Trà (1,2 m), Hội An (1,3 m), Dung Quất (1,5 m), Quy Nhơn (1,2 m) và Tuy Hòa (1,1 m).

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 10h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Từ chiều 6/11, vùng ven biển các tỉnh trên cần đề phòng nước dâng, sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và ảnh hưởng giao thông ven bờ. Toàn bộ tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động mạnh của gió, sóng và dông lốc.

Từ chiều 6/11 đến ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

Từ ngày 7-8/11, mưa lan ra khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa với lượng 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị ven biển.

Vị trí tâm bão Kalmaegi lúc 12h ngày 6/11 qua theo dõi vệ tinh. Ảnh: NCHMF.