Bão Kalmaegi tăng lên cấp 15, đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai tối nay

So với lúc 4h sáng, bão Kalmaegi đã tăng thêm một cấp, sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17. Vị trí bão cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam.

Vị trí tâm bão Kalmaegi lúc 9h ngày 6/11 qua theo dõi vệ tinh. Ảnh: Nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 9h ngày 6/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (cơn bão số 13) cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 19h, bão nằm trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cấp độ rủi ro mức 4, nhất là phần đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Dự kiến bão đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai từ 19-20h hôm nay, sức gió tối đa 12, sớm hơn khoảng 4 tiếng so với dự báo chiều qua do di chuyển nhanh.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 9h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Đến 4h ngày mai, tâm bão trên biên giới Quảng Ngãi - Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở phía đông Thái Lan.

Tại khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5-7 m, riêng vùng tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật cấp 17.

Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể xuất hiện nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m. Từ chiều 6/11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp do nước biển dâng kết hợp sóng lớn, có thể gây tràn đê, sạt lở bờ biển, cản trở tiêu thoát lũ.

Huế bắn pháo hiệu báo bão, tàu thuyền khẩn cấp tìm nơi tránh bão số 13, tối 5/11. Ảnh: UBND TP Huế.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản tại các vùng nguy hiểm này chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió lớn và sóng cao.

Từ 6-7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to, lượng phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa to 150-300 mm, nơi mưa rất to trên 450 mm.

Mưa có xu hướng giảm từ 8/11. Từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa đến to, lượng phổ biến 50-150 mm, nơi có thể trên 200 mm.

Mưa cường độ lớn trên 200 mm/3 giờ có thể xảy ra, kèm theo dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, xuất hiện cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Chuyên gia cảnh báo bão số 13 nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh bão số 13 đặc biệt nguy hiểm, nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền.