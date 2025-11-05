Bão Kalmaegi mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ Đắk Lắk - Quảng Ngãi

Bão số 13 (Kalmaegi) mạnh cấp 14, giật cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía bờ biển Trung Trung Bộ trong tối 5/11. Dự kiến, bão sẽ đi vào đất liền trong 48 giờ tới.

Chuyên gia cảnh báo bão số 13 nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh bão số 13 đặc biệt nguy hiểm, nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 5/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 6/11, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Đến sáng 7/11, bão đi sâu vào đất liền khu vực biên giới Quảng Ngãi - Nam Lào, giảm còn cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông Thái Lan.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 20h ngày 5/11. Ảnh: NCHMF.

Cơn bão đặc biệt nguy hiểm

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có thể mạnh thêm trong 12-18 giờ tới, đạt cuối cấp 14 đến đầu cấp 15.

"Bão Kalmaegi có cường độ rất lớn, ngay cả khi vào đất liền vẫn giữ gió mạnh", ông nói.

Theo ông Khiêm, sự nguy hiểm của bão đến từ nhiều yếu tố: gió mạnh, sóng lớn, mưa to và nước dâng do bão. Ở giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), gió mạnh cấp 8-14, giật cấp 17, sóng cao 5-10 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm Lý Sơn, Cù Lao Chàm) từ sáng 6/11 gió tăng lên cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 3-8 m, biển động dữ dội.

Dọc ven biển từ Huế đến Đắk Lắk, nước dâng do bão kết hợp triều cường có thể khiến mực nước tăng thêm 1-1,5 m, gây ngập vùng trũng thấp, sạt lở và tràn sóng qua đê biển. Các hoạt động tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản được cảnh báo rất nguy hiểm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: Cục khí tượng Thủy văn.

Trên đất liền, hoàn lưu bão có thể gây gió mạnh cấp 10-12, giật trên cấp 15 tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; các khu vực như đèo An Khê có thể chịu gió cấp 9-10, giật cấp 12, ảnh hưởng lớn tới công trình điện gió và hạ tầng trên cao.

Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo có mưa rất to 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa giảm dần.

3 điểm trọng yếu ứng phó bão

Chiều 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo và ứng phó bão số 13 với Cục Khí tượng Thủy văn và các đài khu vực.

Tại cuộc họp, ông Thành yêu cầu hệ thống khí tượng tiếp tục theo dõi sát tình hình, cảnh báo kịp thời đến từng địa phương, đặc biệt khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các chuyên gia phân tích dữ liệu vệ tinh về cơn bão. Ảnh: Cục khí tượng Thủy văn.

Thứ trưởng lưu ý 3 điểm trọng yếu:

Cảnh báo rủi ro đối với các tàu vận tải, đặc biệt tại khu vực cảng Quy Nhơn, nơi từng xảy ra thiệt hại do chủ quan trong bão mạnh.

Mưa lớn ở Tây Nguyên, nơi nhiều hồ, đập thủy điện và thủy lợi đã đầy nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi bão đổ bộ.

Cục Khí tượng Thủy văn cần cụ thể hóa cảnh báo đến tận phường, xã, vùng trọng điểm để đảm bảo ứng phó chủ động.

"Đây là cơn bão rất mạnh, khi đổ bộ có thể đạt cấp 12, thậm chí cao hơn. Các đơn vị cần bảo đảm an toàn cho quan trắc viên và cơ sở khí tượng trong bão", Thứ trưởng Thành nhấn mạnh.

Hiện, toàn bộ hệ thống dự báo đang trong tình trạng theo dõi 24/24 giờ để cập nhật quỹ đạo và cường độ bão số 13, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ chiều tối 6/11.