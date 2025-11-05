Loạt chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão số 13

Do ảnh hưởng của bão số 13 (bão Kalmaegi) đến các sân bay khu vực miền Trung, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Vietnam Airlines điều chỉnh các chuyến bay đến sân bay Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa... vì bão số 13. Ảnh: VNA.

Cụ thể, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6/11 và VN1392, VN1393 ngày 7/11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12h.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h00. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h sáng.

Ngày 6/11, hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 7/11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11h00. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6/11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 7/11 đến và đi từ các sân bay miền Trung sẽ được theo dõi, điều chỉnh theo tình hình thời tiết thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

"Hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6 và 7/11 cần chủ động theo dõi tình hình giao thông đến các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục", đại diện Vietnam Airlines cho biết.