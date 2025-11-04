Giá rau củ ở TP.HCM tăng mạnh theo mưa

Do diễn biến mưa bão tại các tỉnh thành, lượng rau củ quả đổ về chợ truyền thống TP.HCM bị ảnh hưởng khiến giá nhiều mặt hàng tăng mạnh.

Ghi nhận tại các chợ TP.HCM, cà chua là loại tăng giá liên tục trong các tháng qua, hiện ở mức 50.000 đồng/kg. Ảnh: Thảo Liên.

Tại sạp rau quả và trái cây đắt khách nhất nhì chợ Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh), bà T.N, chủ sạp, vừa cân cà chua vừa nhắc khéo khách: "Cà chua dạo này lên giá cao lắm nha chị".

Theo ghi nhận, từ đầu đợt mưa lớn đến nay, giá cà chua tăng liên tục, từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng, nay đã chạm ngưỡng 50.000 đồng/kg. Loại nhỏ, chất lượng trái giảm cũng không rẻ hơn bao nhiêu, khoảng 40.000-45.000 đồng/kg.

"Giá tăng quá nên tôi phải nói trước, kể cả với khách chỉ mua vài trái. Nhiều người tính tiền xong còn ngạc nhiên, sao cà chua lại mắc vậy. Nhưng thật ra không chỉ cà chua, nhiều loại rau khác cũng tăng mấy tuần nay rồi", bà T.N chia sẻ.

Ghi nhận ngày 4/11, tại chợ Bùi Đình Túy, chợ Bà Chiểu (phường Bình Thạnh), chợ Bà Hoa (phường Bảy Hiền), giá cà chua đều ở mức 50.000 đồng/kg, xà lách thuộc loại rau có giá cao cũng tăng lên 40.000-50.000 đồng/kg, rau muống dao động 20.000-25.000 đồng/kg, bí 17.000-20.000 đồng/kg... Thực tế, giá rau củ vẫn tăng đều từ giữa tháng 10 đến nay.

Bà T.N cho biết quanh khu vực chợ có 2-3 siêu thị nhỏ, giá bán gần như bình ổn nên tiểu thương phải linh hoạt để giữ khách quen. Bà T.N cũng chủ động giảm nhập lượng hàng về bán tại sạp khoảng 25-30% để tránh tồn hàng những ngày mưa, đặc biệt là các loại rau xanh, củ quả dễ hư hỏng.

Để giữ khách, bà T.N còn tự giảm vài nghìn đồng trên mỗi đơn. "Tính tiền xong, lúc nào tôi cũng giảm 2.000-3.000 đồng cho khách, bất kể khách mua ít hay nhiều", bà T.N chia sẻ.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), bà Hồng Loan, tiểu thương bán rau hơn chục năm nay, cho biết từ khi TP.HCM liên tục mưa lớn, triều cường, rau quả để lâu hư hỏng tăng rõ rệt, nên giá bán lẻ buộc phải tăng theo ít nhiều.

"Trời nắng thì còn bán được, chứ cứ mưa xuống là phải lật đật dọn hàng vào. Bình thường tôi cân rau muống rồi bó sẵn từng bó, còn mấy hôm nay dọn hàng ra chỉ kịp kiểm tra loại nào hư thì bỏ thôi. Tôi cũng không dám nhập hàng ở chợ đầu mối về nhiều", bà Loan nói.

Trước đó, chia sẻ trên Tiền Phong, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết tại chợ, giá bán sỉ rau củ vẫn ổn định. Lý giải việc giá cả không biến động mạnh, người này cho biết nguồn rau cung ứng chủ yếu cho chợ là các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, miền Tây - những khu vực ít bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trong khi đó, vào những ngày thành phố mưa lớn, tiểu thương ở chợ truyền thống thường giảm lượng hàng nhập từ chợ đầu mối do đi lại khó khăn; từ đó, nguồn cung giảm mà nhu cầu vẫn ổn định dẫn đến giá bán lẻ tăng.