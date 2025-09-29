Giá rau củ 'tăng cấp' theo mưa bão

Những ngày qua, mưa bão liên tiếp đã khiến giá nhiều loại rau củ quả tăng cao, trong khi sức mua của người dân chững lại.

Trước biến động này, các hệ thống bán lẻ lớn đã triển khai nhiều phương án dự trữ và tăng cường nguồn cung, nhằm đảm bảo bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân tại các vùng tâm bão.

Giá rau tăng vọt

Ngày 29/9, tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, giá rau xanh bất ngờ tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Minh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, xà lách hồi tuần trước giá chỉ 35.000 đồng/kg nhưng nay đã vọt lên gần 45.000 đồng; cà chua, dưa leo từ mức 20.000 đồng/kg nay tăng gấp đôi.

“Giá tăng cao đột biến nên tôi mua với số lượng ít lại đủ nấu ăn trong ngày chứ không mua nhiều như trước” - chị Minh nói.

Nhiều loại rau củ tăng giá do ảnh hưởng mưa bão liên tục những ngày qua.

Các tiểu thương xác nhận nguồn rau củ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa bão. Tại chợ Gò Vấp, bà Nhung, tiểu thương kinh doanh rau củ nói rằng, rau xà lách dù giá cao nhưng hàng hư hỏng rất lớn, nhiều lô bị úng, không thể bảo quản lâu.

Bà Nhung lo lắng: “Gần như tất cả các loại rau đều tăng. Tôi đang lo sau mưa bão, giá cả có khi còn tăng cao hơn”.

Ở chợ Hòa Bình, bà Tâm kinh doanh rau củ chỉ dám nhập hàng cầm chừng vì giá cao, trong khi sức mua yếu. Rau củ dễ hỏng, úng nếu mưa lớn, chưa kể nguồn cung từ các tỉnh phía Bắc đang khan hiếm vì bão lũ.

Không chỉ rau, giá một số loại trái cây cũng nhích nhẹ từ 3.000-5.000 đồng/kg, như hồng Đà Lạt khoảng 55.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, bưởi 35.000 đồng/kg…

Tiểu thương cho biết, không dám nhập hàng nhiều do sợ hư úng, sức mua chậm

Trái ngược với rau củ, giá thịt heo (lợn) lại đang có xu hướng giảm. Tại chợ đầu mối Bình Điền, giá heo mảnh dao động 65.000-68.000 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, thịt heo ba rọi ở mức 163.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, chân giò rút xương 128.000 đồng/kg… So với vài ngày trước, giá bán lẻ thịt heo giảm 4.000-7.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính là do giá heo hơi đi xuống và sức mua không cao.

Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Doanh nghiệp bán lẻ tung kịch bản ứng phó

Trước tình trạng giá cả rau củ biến động do ảnh hưởng mưa bão, các hệ thống siêu thị đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để giữ ổn định thị trường. Tại Bách Hóa Xanh, một số chương trình khuyến mãi “mua 1 tặng 1” được áp dụng cho rau muống, cải xanh, rau dền… giúp người dân bớt gánh nặng chi tiêu.

Siêu thị lên phương án bình ổn thị trường, đảm bảo không để thiếu hụt nguồn cung.

Hệ thống Saigon Co.op tăng gấp 2-3 lần lượng hàng thiết yếu như mì gói, thực phẩm ăn liền, trứng tại các siêu thị ở vùng tâm bão. Saigon Co.op còn thực hiện nhiều chuyến xe từ miền Nam để chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão. Các điểm bán Co.opmart, Co.op Food ở miền Bắc cũng nâng dự trữ hàng thiết yếu lên gấp 2-3 lần so với ngày thường, tập trung vào gạo, trứng, thịt, rau, nước uống và các vật dụng ứng phó khẩn cấp.

Đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định chuỗi GO! và Tops Market vẫn đảm bảo đủ nguồn lương thực thiết yếu, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng hay sốt giá. Bên cạnh đó, hệ thống còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để hỗ trợ sức mua.

Hàng hoá tại MM Mega Market đảm bảo đầy đủ.

MM Mega Market Việt Nam cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản bão số 10. Tại MM Mega Market Vinh, Depot Thanh Hóa, Depot Đồng Hới cùng nhiều điểm bán khác, nguồn cung thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá… được ưu tiên dự trữ nhiều hơn. Đồng thời, các trung tâm tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn, gia cố cơ sở vật chất, kiểm tra điện, phòng chống ngập úng và sắp xếp lại hàng hóa ở khu vực cao. Nhân viên được tập huấn quy trình sơ tán khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho cả người mua lẫn hàng hóa.

“Hàng hóa thiết yếu được ưu tiên đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời. Chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn như gia cố cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra hệ thống điện, phòng chống ngập úng và sắp xếp lại hàng hóa tại các khu vực cao, tránh bị ảnh hưởng bởi mưa bão” – đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Doanh nghiệp bán lẻ triển khai "kịch bản hai tầng": vừa chuẩn bị hàng ở các tỉnh tâm bão, vừa có kho dự trữ ở địa phương lân cận để kịp thời chi viện.

Các siêu thị đều cho hay, để bình ổn thị trường, doanh nghiệp bán lẻ không chỉ tăng dự trữ mà còn xây dựng “kịch bản hai tầng”: vừa chuẩn bị hàng ở các tỉnh tâm bão, vừa có kho dự phòng ở địa phương lân cận để kịp thời chi viện. Nhờ đó, ngay cả khi bão gây chia cắt cục bộ, nguồn hàng vẫn được luân chuyển.

Một số hệ thống còn áp dụng chính sách giảm giá mạnh cho thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.