Tổng giám đốc Vincom Retail nhận thù lao gần 10 tỷ đồng

Mức thù lao Vincom Retail trả cho Tổng giám đốc Phạm Thị Thu Hiền đã tăng 33% trong năm 2025, đạt gần 10 tỷ đồng

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc Vincom Retail Ảnh: VRE.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE), mức thù lao mà Tổng giám đốc Phạm Thị Thu Hiền nhận được trong năm vừa qua lên tới gần 10 tỷ đồng , tương đương hơn 833 triệu đồng/tháng.

So với năm 2024 liền trước, mức thù lao này đã tăng 33%.

Bà Phạm Thị Thu Hiền sinh năm 1977, có bằng Cử nhân Tài chính ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó tập trung vào bất động sản bán lẻ.

Bà Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt. Bà được đề cử làm Tổng giám đốc lần đầu từ ngày 11/10/2023 và được tái bổ nhiệm vào ngày 22/4/2024. Theo thông tin công bố, bà Hiền hiện gần như không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Trong năm 2025, thu nhập của nhân sự tổng giám đốc Vincom Retail tăng nhưng tổng thù lao cho các lãnh đạo khác của Vincom Retail lại giảm.

Cụ thể, công ty đã chi khoảng 30,8 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt, giảm nhẹ so với mức hơn 31 tỷ đồng của năm 2024.

Năm vừa qua, Vincom Retail tiếp tục duy trì vị thế chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam. Trong năm, công ty đã mở mới 3 trung tâm thương mại theo mô hình “One-stop Shoppertainment” với diện tích sàn bán lẻ tăng thêm gần 120.000 m2, bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ.

Chủ chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước cũng ghi nhận tình hình kinh doanh hiệu quả với doanh thu thuần hợp nhất 8.837 tỷ đồng , cao gấp 4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 6.446 tỷ đồng , tăng 57%.