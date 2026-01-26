Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vincom Retail lãi hơn chục tỷ mỗi ngày

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận khoản lãi ròng lên tới 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với năm liền trước và vượt 37% so với kế hoạch năm.

Công ty vận hành chuỗi trung tâm thương mại Vincom của Vingroup lãi kỷ lục năm 2025. Ảnh: VRE.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu đạt 2.312 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế công ty này đạt được lại tăng tới 145%, lên 2.659 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom ghi nhận 8.399 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan, tăng 7% so với cùng kỳ. Theo lý giải của doanh nghiệp, mức tăng trưởng nói trên chủ yếu dựa vào tỷ lệ lấp đầy phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại và sự đóng góp ổn định từ các trung tâm thương mại khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail đạt 8.837 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.

Trong năm vừa qua, bên cạnh khoản thu từ mảng kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính cũng đã mang lại 4.751 tỷ đồng. Khoản thu này góp phần đưa lãi ròng của Vincom Retail lên mức 6.446 tỷ đồng, tăng 57% và vượt 37% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ khi Vincom Retail niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2017.

Bình quân mỗi ngày trong năm 2025 chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom lại lãi gần 18 tỷ đồng.

VINCOM RETAIL LÃI KỶ LỤC NĂM 2025
Nguồn: BCTC quý IV
Nhãn20182019202020212022202320242025
Doanh thu tỷ đồng 91249259832958917361979189398837
Lãi sau thuế
24132852238213152777440840956446

Theo công ty, nếu loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, mức lãi sau thuế năm 2025 vẫn vượt 5% kế hoạch. Như vậy, Vincom Retail có thể lãi khoảng 1.500 tỷ đồng từ giao dịch này.

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2025, doanh nghiệp thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc năm 2025, tổng tài sản của Vincom Retail đạt gần 61.300 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó khoản tiền gửi tăng mạnh từ 3.000 tỷ đồng lên gần 4.600 tỷ đồng, tương đương mức tăng 52%.

Vincom Retail tiếp tục duy trì vị thế chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam. Trong năm qua, công ty đã mở mới 3 trung tâm thương mại theo mô hình “One-stop Shoppertainment” với diện tích sàn bán lẻ tăng thêm gần 120.000 m2, bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ.

Vincom Retail chi 6.200 tỷ để đặt cọc một phần 'siêu' dự án ở Cần Giờ

Tại ngày 30/9, tổng số tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai của Vincom Retail đạt 24.233 tỷ đồng, gần 1/4 trong số đó được "rót" vào dự án Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ.

17:03 29/10/2025

Vincom Retail chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Vincom Retail sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh cho Công ty Bảo Quân, với tổng giá trị giao dịch hơn 3.630 tỷ đồng.

14:14 28/10/2025

Hệ sinh thái 2 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Kết thúc năm 2025, tổng vốn hóa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần sau một năm.

14:11 4/1/2026

Thủy Tiên

Chung khoan bi ban thao hinh anh

Chứng khoán bị bán tháo

54 phút trước 16:43 26/1/2026

0

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái bán tháo trong phiên 26/1 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, trong khi các mã doanh nghiệp Nhà nước cố giữ nhịp cho chỉ số.

