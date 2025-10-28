Vincom Retail chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

Vincom Retail sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh cho Công ty Bảo Quân, với tổng giá trị giao dịch hơn 3.630 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Ảnh: VRE.

CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT - đơn vị chủ sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh - cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Giao dịch này dự kiến thực hiện trong tháng 10, với giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng .

Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT sẽ không còn là công ty con của Vincom Retail. Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên.

Theo Vincom Retail, giao dịch này là một phần trong chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và tập trung nguồn lực vào các trung tâm thương mại trọng điểm, có quy mô lớn và tiềm năng phát triển cao trong tương lai.

"Trong thời gian thực hiện dự án nâng cấp, quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng. Vincom Center Nguyễn Chí Thanh vẫn duy trì hoạt động bình thường tại các khu vực không thuộc diện cải tạo, bao gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích", đại diện Vincom Retail nhấn mạnh.

Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ dẫn đầu cả nước với hệ thống gồm gần 90 trung tâm thương mại Vincom hiện diện tại 31 trên 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Gần đây nhất, công ty đã khai trương hệ thống Vincom Mega Mall tại phía đông Hà Nội (Vincom Mega Mall Ocean City quy mô gần 70.000 m2) và Hải Phòng (Vincom Mega Mall Royal Island quy mô hơn 55.000 m2).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thành viên của Vingroup ghi nhận 4.274 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 10%. Song lãi ròng vẫn tăng 15%, đạt 2.411 tỷ đồng .

Năm nay, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu 9.520 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến khoảng 4.700 tỷ đồng - là mức kỷ lục nếu đạt được. Trong năm, công ty dự kiến đưa vào thị trường gần 120.000 m2 mặt sàn bán lẻ.

Về chiến lược dài hạn, Vincom Retail dự kiến phát triển các TTTM nằm trong các đại đô thị Vinhomes với diện tích từ vài trăm tới hàng nghìn ha, bởi các TTTM quy mô lớn sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của khách mua sắm.

Về tiềm năng mở rộng quy mô, Vincom Retail xem hệ sinh thái Vingroup là một trong những lợi thế cạnh tranh. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án TTTM, các dự án shophouse và các khu phố thương mại mới đi cùng các đại dự án của Tập đoàn Vingroup.