Diễn biến mới tại 'siêu đô thị' lấn biển Cần Giờ

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết Vincom Retail đã chi 1.800 tỷ đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và dự kiến vay thêm vốn để đặt cọc bổ sung.

Phối cảnh "siêu dự án đô thị" lấn biển ở Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: CĐT.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) đang nắm giữ khoản tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai trị giá 20.000 tỷ đồng , giảm 4% so với cùng kỳ và chiếm 34,4% tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay.

Theo đó, Vincom Retail có kế hoạch huy động thêm nợ vay trong quý III để đặt cọc bổ sung cho một số phân khu trong dự án đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM.

Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng kế hoạch dài hạn của Vincom Retail tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ gồm 4 trung tâm thương mại và 1 cụm nhà phố thương mại, với 1.800 tỷ đồng đã được đặt cọc cho các thương vụ này.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn cho biết Vincom Retail đã mua lại 2 cấu phần thương mại trong các dự án của Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC), gồm Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue, với tổng cộng 1.280 căn thấp tầng, chi phí phát triển 6.100 tỷ đồng . Các sản phẩm này dự kiến mở bán vào cuối năm nay và bàn giao từ năm 2026.

Thực tế, hồi cuối tháng 6, Vincom Retail cũng đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc với CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) để nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise.

Thời điểm đó, Vincom Retail cho biết thỏa thuận này nhằm thúc đẩy chiến lược mở rộng quỹ đất thương mại - dịch vụ của doanh nghiệp.

Vinhomes Cần Giờ có quy mô gần 2.900 ha, trong đó diện tích lấn biển hơn 1.357 ha được Vingroup khởi công xây dựng vào ngày 19/4.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch biển đa chức năng, bao gồm các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng (MICE), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, cùng hệ thống nhà ở và khách sạn hiện đại.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tăng thu ngân sách và nâng cao chất lượng bộ phận của người dân.

Đồng thời, khi đi vào vận hành, dự án sẽ trở thành một điểm lớn quan trọng trong chiến lược đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính du lịch quốc tế theo đúng định hướng của thành phố.

Thành phố dự kiến quy mô dân số toàn khu đô thị tối đa gần 230.000 người và có khả năng đón 8,9 triệu lượt du khách mỗi năm.