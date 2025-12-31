Kỳ vọng Fed giảm lãi suất bị 'giáng đòn' nặng

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới công bố cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét giữa các quan chức Fed về hướng đi chính sách tiền tệ sắp tới.

Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, ngay cả các thành viên ủng hộ hạ lãi suất cũng thừa nhận quyết định tại cuộc họp ngày 9-10/12 là một trạng thái “cân bằng mong manh”. Ảnh: Reuters.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố mới đây cho thấy nội bộ ngân hàng trung ương này ngày càng chia rẽ khi một số quan chức phát tín hiệu muốn giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian, trong khi thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất.

Nhiều quan chức Fed cho biết hoàn toàn có thể ủng hộ phương án giữ nguyên lãi suất, khi các rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát trở nên bất định ở thời điểm chốt sổ sách cuối năm.

Fed đã hạ 0,25% lãi suất trong tháng 12, đưa biên độ lãi suất mục tiêu xuống 3,5-3,75%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 3 liên tiếp, nối tiếp các động thái tương tự trong 3 tháng vừa qua, trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm với tình trạng "người thừa việc thiếu".

Theo Wall Street Journal, nội bộ Fed ngày càng phản đối phương án giảm lãi suất sau mỗi lần cắt giảm. Cuộc bỏ phiếu tháng 12 ghi nhận 3 phiếu bất đồng, mức hiếm gặp kể từ năm 2019, gồm hai người muốn giữ nguyên lãi suất và một người ủng hộ cắt giảm mạnh hơn.

Biên bản cũng nêu rằng một số thành viên cho rằng có thể phù hợp nếu giữ nguyên biên độ lãi suất hiện tại “trong một thời gian” sau lần giảm này.

Một vấn đề khiến Fed thận trọng hơn trong việc đưa ra quyết định này là chất lượng dữ liệu thống kê tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày của chính phủ Mỹ.

Reuters cho biết khoảng trống dữ liệu này vẫn chưa được bổ sung hoàn thiện, khiến các nhà hoạch định chính sách muốn chờ thêm thông tin trước khi quyết định có tiếp tục giảm lãi suất hay không.

Trong các số liệu đã công bố, CPI tháng 11 của Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ. Dù vậy, một số đánh giá trên thị trường cho rằng tình trạng thiếu hụt dữ liệu trong giai đoạn đóng cửa chính phủ có thể khiến lạm phát trông nhẹ nhàng hơn thực tế.

Từ nay đến cuộc họp tiếp theo, Fed sẽ có thêm dữ liệu để đưa ra chính sách lãi suất. Reuters cho biết báo cáo việc làm và dữ liệu giá tiêu dùng của tháng 12 sẽ lần lượt được công bố vào ngày 9/1/2026 và 13/1/2026, trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/1 cùng năm.

Thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 1, trừ khi dữ liệu lao động xấu đi rõ rệt. Nhà kinh tế trưởng Matthew Luzzetti của Deutsche Bank nhận định phải có "dấu hiệu bất ổn" trong báo cáo việc làm tháng 12 thì Fed mới có thể cân nhắc cắt giảm thêm lãi suất ngay trong cuộc họp cuối tháng 1.

Các báo cáo nội bộ của Fed cũng cho thấy điều tương tự.

Một biểu đồ được công bố trong tháng 12 cho thấy mức dự báo trung vị chỉ cho phép 1 lần cắt giảm lãi suất trong cả năm 2026, bất kể ý kiến không đồng nhất giữa các thành viên trong hội đồng.

Cựu Chủ tịch Fed của tiểu bang Philadelphia Patrick Harker ví von việc điều hành lúc này cần ưu tiên sự thận trọng để tránh các rủi ro bất ngờ khi chưa làm rõ bức tranh thị trường.

Theo Financial Times, các thống kê dữ liệu sau cuộc họp tháng 12 cho thấy một bức tranh khác biệt. Mỹ ghi nhận tăng trưởng GDP quý III đạt 4,3%, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn ở mức cao, dù tình trạng thất nghiệp đã tăng lên đến mức 4,6%. Những con số bất nhất này có thể tiếp tục khiến Fed lúng túng trong việc hoạch định chính sách xuyên suốt cho năm 2026.

Một biến số quan trọng khác là rủi ro về mặt chính trị trong năm tới. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Donald Trump đang tìm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5, và quá trình này thu hút chú ý vì các yêu cầu của nội các ông Trump cho thấy định hướng duy trì mức lãi suất thấp.

Sau khi biên bản trên được công bố, thị trường tiền tệ không cho thấy phản ứng mãnh liệt. Chỉ số USD-Index tăng 0,19% lên 98,19 điểm, còn euro giảm 0,18% xuống 1,1751 USD /EUR, dù vẫn tăng hơn 13% tính từ đầu năm.

Giới phân tích cảnh báo không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các biến động ngắn ngày trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, nhưng đồng USD vẫn có chiều hướng giảm, quanh mức 9-10%.