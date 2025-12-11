Ông Trump phản ứng

Ngay sau khi Fed công bố giảm lãi suất 0,25%, ông Trump cáo buộc mức điều chỉnh này “quá nhỏ”, tiếp tục gây sức ép hạ lãi suất sâu và cân nhắc thay thế Chủ tịch Powell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với các CEO tại Nhà Trắng ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump ngày 10/12 (giờ địa phương) cho rằng quyết định cắt giảm 0,25% lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là quá khiêm tốn, nhấn mạnh mức điều chỉnh này “hoàn toàn có thể tăng gấp đôi”, theo CNBC.

Ông Trump từ lâu gây áp lực buộc Fed hạ mạnh lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell là người “cứng nhắc” khi chỉ phê duyệt một mức cắt giảm “quá nhỏ”.

Phát biểu tại cuộc họp bàn tròn với các CEO ở Nhà Trắng, ông Trump cũng cho biết ông dự định gặp cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh trong ngày. Hiện Thống đốc Warsh và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett được xem là hai ứng viên hàng đầu có thể thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 tới.

“Tôi muốn một người thực sự minh bạch về lãi suất”, ông Trump nói và khẳng định mức lãi hiện tại “phải thấp hơn nhiều”.

Trong suốt năm đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump liên tục chỉ trích ông Powell, cho rằng Fed hành động quá chậm trong việc hạ lãi suất.

Ông cũng phàn nàn về xu hướng tăng lãi suất ngay sau khi nền kinh tế có tín hiệu tích cực.

“Chúng ta sẽ quay về cách làm cũ. Khi công bố kết quả khả quan, điều đó không có nghĩa là lập tức tăng lãi suất rồi bóp nghẹt đà tăng trưởng”, ông Trump nói.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tại họp báo sau cuộc họp quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% vào ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Fed thông báo cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản - lần giảm thứ ba trong năm. Đây được coi là phương án dung hòa trong bối cảnh nội bộ Fed chia rẽ: hai thành viên muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Stephen Miran lại ủng hộ giảm sâu hơn.

Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Powell cho biết quyết định lần này là một “cân nhắc khó khăn”, giúp Fed có thêm dư địa “theo dõi và đánh giá diễn biến kinh tế”.

Ông Powell đồng thời quy trách nhiệm cho chính sách thuế quan của Tổng thống Trump về mức lạm phát đang “nhỉnh hơn” so với đầu năm.

“Lạm phát hàng hóa tăng lên phản ánh ảnh hưởng của thuế quan”, ông Powell nói, dẫn số liệu từ hai chỉ số giá quan trọng.