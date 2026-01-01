Phụ nữ Trung Quốc bạo tay chi tiền cho nam giới

Khi vị thế xã hội của phụ nữ ngày càng được nâng cao, chủ nghĩa tiêu dùng lan rộng, phụ nữ Trung Quốc có xu hướng chi tiền cho những trải nghiệm vui vẻ nhẹ nhàng bên các nam giới tuấn tú.

"Nam nhân nhập vai" Sun Ensheng tại công viên giải trí Happy Valley Chongqing, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: iChongqing.

Theo Lianhe Zaobao, những công việc dành cho nam giới có ngoại hình hấp dẫn tại Trung Quốc đang nở rộ, xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm vui vẻ trong ngắn hạn của nhiều nữ giới độc thân tại quốc gia này.

Từ các công viên giải trí cho đến những cung đường leo núi, ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền cho các nam giới điển trai, để có sự đồng hành dễ chịu trong vài phút hoặc vài tiếng.

Nam giới trở thành “động lực tiêu dùng” mới

Tại một công viên giải trí ở Trung Quốc, nữ du khách Xiaoya tận dụng tối đa một phút tương tác với “nam nhân tương tác” mà cô yêu thích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Xiaoya thực hiện các hành động tương tác như ngoắc tay, ôm xoay tròn, khiêu vũ, oẳn tù tì, chạm trán, nâng cằm và cuối cùng là một cái ôm bật nhảy.

Xiaoya đặc biệt yêu thích một nam giới có tên Xiaobi. Anh cao 1,88 m, nặng 82 kg, thân hình săn chắc, cơ bắp ấn tượng.

Trong 3 tháng qua, Xiaoya đã quay lại công viên hơn 10 lần chỉ để sử dụng dịch vụ tương tác với Xiaobi. Cô chia sẻ với Lianhe Zaobao: “Anh ấy tương tác rất hợp với tôi. Lúc nào cũng vui vẻ, khỏe khoắn, mang năng lượng tích cực. Xiaobi còn luôn tôn trọng khách hàng, khiến tôi thấy tin cậy, an tâm”.

Xiaobi là một trong những “nam nhân tương tác” được yêu thích nhất tại công viên. Là huấn luyện viên thể hình, anh được mời gia nhập đội ngũ những nam giới vạm vỡ chuyên tương tác với nữ du khách trong công viên.

Tương tác mà Xiaobi thường thực hiện nhất là bế du khách lên và xoay một vòng, khiến nữ du khách cảm thấy mình như thể công chúa. Xiaobi có thể bế khoảng 100 người mỗi ngày, mỗi lần kéo dài 10-20 giây.

“Rất mệt, nhưng tôi cảm thấy rất vui”, Xiaobi nói. Trong nhiều công viên giải trí tại Trung Quốc hiện nay, dịch vụ nam giới nhập vai theo yêu cầu để tương tác với nữ du khách đang nở rộ.

Không chỉ ở công viên giải trí, tại nhiều khu danh thắng trên khắp Trung Quốc, đội ngũ “bạn đồng hành leo núi”, chủ yếu là các nam thanh niên, cũng đang mang đến cho nữ du khách những trải nghiệm thú vị.

Dịch vụ này bắt đầu nổi lên tại núi Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông) từ năm 2023, rồi nhanh chóng lan rộng. Dịch vụ cõng du khách leo núi Thái Sơn có chi phí 1.000 nhân dân tệ (3,8 triệu đồng)/lượt. Chặng đường leo núi vượt hơn 7.000 bậc thang, kéo dài gần 5 tiếng, chinh phục đỉnh núi cao 1.500 m.

Fang Yijia cung cấp dịch vụ bạn đồng hành leo núi tại núi Võ Công, Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Think China.

Những “bạn đồng hành” này mang đồ giúp du khách, động viên, hướng dẫn, dìu du khách lên xuống núi, thậm chí cõng du khách khi họ đã quá mệt. Một số người thậm chí sẵn sàng nhập vai “bạn trai một ngày” của nữ du khách.

Fang Yijia, 25 tuổi, hiện cung cấp dịch vụ bạn đồng hành leo núi tại núi Võ Công (tỉnh Giang Tây). Fang chuyển sang nghề này vì yêu thích hoạt động ngoài trời và cảm thấy căng thẳng trước những áp lực trong công việc trước đó.

Phần lớn khách hàng của Fang là phụ nữ. Anh ý thức rõ tầm quan trọng của ngoại hình trong công việc này, đồng thời cam kết với các nữ du khách: “Tôi có thể giúp bạn mang đồ, có thể cõng bạn leo núi. Đi cùng tôi, bạn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất”.

Trong khoảng một năm trở lại đây, nhiều công viên giải trí, khu du lịch tuyển dụng các nam giới có ngoại hình nổi bật để đưa lại những tương tác vui vẻ, nhẹ nhàng, nhằm thu hút du khách nữ.

Phụ nữ Trung Quốc cũng đang chi nhiều hơn cho các dịch vụ giải trí do nam giới cung cấp, nam giới đang trở thành động lực tiêu dùng mới của phụ nữ xứ tỷ dân.

Dịch vụ chụp hình với nam giới chạy mô tô phân khối lớn tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Think China.

Mô hình “nuông chiều nữ du khách như công chúa” cũng xuất hiện ở các trải nghiệm du lịch khác. Tại Trùng Khánh, Thành Đô, dịch vụ chụp ảnh trên mô tô phân khối lớn cùng các tay lái nam thu hút nhiều nữ du khách trong 2 năm qua.

Ngoài du lịch, sức hút từ nam giới điển trai còn tạo ra thị trường mới trong lĩnh vực biểu diễn. Từ năm 2024, các tiết mục vũ đạo với dàn vũ công nam nhảy múa đã xuất hiện khá nhiều tại Trung Quốc.

Khi các dịch vụ dựa trên sức hút ngoại hình của nam giới ngày càng trở nên phổ biến, việc chi tiền cho những dịch vụ này cũng được xã hội chấp nhận nhẹ nhàng hơn.

Giáo sư Song Geng (Đại học Hong Kong), chuyên nghiên cứu vấn đề giới, nhận định rằng địa vị xã hội của phụ nữ đã tăng lên, chủ nghĩa tiêu dùng ngày càng mạnh, khiến vẻ đẹp ngoại hình của nam giới cũng dần được “thương mại hóa”, tạo nên những dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng nữ.

Theo giáo sư Song Geng, phụ nữ hiện đại ngày càng có thêm quyền chủ động và sự tự do trong biểu đạt bản thân.

Phó giáo sư Wu Changchang (Đại học Sư phạm Hoa Đông) nhận định phụ nữ ngày càng có khả năng chi tiêu cao hơn. Từ việc ủng hộ các nam ca sĩ thần tượng, đến việc chi tiền cho các dịch vụ xoay quanh nam giới điển trai khi đi chơi công viên hay đi du lịch, bản chất tiêu dùng là một.

“Đây là dạng điển hình của việc thương mại hóa nhu cầu cảm xúc. Dần dần nam giới cũng sẽ dùng “vốn hình thể” để đảm nhận những công việc vừa tạo ra thu nhập tốt, vừa nằm trong giới hạn đạo đức”, ông Wu phân tích.

Tranh cãi đạo đức và những “vùng xám”

Dù giúp các công viên giải trí và địa điểm du lịch tăng doanh thu, những dịch vụ như “bế công chúa”, “cõng nàng leo núi”, “bạn trai một ngày”... cũng làm dấy lên tranh cãi tại Trung Quốc về ranh giới đạo đức.

Không ít người cho rằng các dịch vụ này thiếu quy định rõ ràng, dễ dẫn đến sự mập mờ, thậm chí những cáo buộc quấy rối tình dục.

Sun Ensheng tương tác thân thiện với du khách tại công viên giải trí Happy Valley Chongqing. Ảnh: iChongqing.

Những người mang tư tưởng truyền thống còn cho rằng sự nam tính của nam giới Á Đông thường gắn với trách nhiệm trước gia đình, cộng đồng và đất nước. Việc ngoại hình và sức mạnh nam giới được thương mại hóa, đem ra để phô bày kiếm tiền, khiến nhiều người thấy khó chấp nhận, thậm chí phản cảm.

Tuy vậy, cả phó giáo sư Wu Changchang và giáo sư Song Geng đều cho rằng cần nhìn nhận vấn đề này một cách công bằng trên quan điểm về giới.

“Từ trước đến nay, phụ nữ vốn là biểu tượng của cái đẹp, của sự gợi cảm trong hoạt động biểu diễn và các dịch vụ giải trí. Vậy tại sao nam giới lại không thể cung cấp dịch vụ này cho các khách hàng nữ?”, giáo sư Song Geng đặt vấn đề.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc vẫn ở mức cao, những nghề như bạn đồng hành leo núi hay tương tác nhập vai trong công viên giải trí giúp mở ra cơ hội việc làm cho nhiều nam giới. Các công việc này không đòi hỏi bằng cấp, thu nhập có thể vượt 10.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 38 triệu đồng).

Dù là công việc tự do, có tính thời vụ ngắn hạn, nhưng nhiều thanh niên vẫn đón nhận hào hứng. Theo giáo sư Wu Changchang, trong bối cảnh bất ổn kinh tế, ngày càng nhiều thanh niên ưu tiên sống thực tế, tạo ra thu nhập chính đáng, không quá xét nét các yếu tố bên lề.

Giáo sư Wu nhận định: “Các doanh nghiệp đã nhận ra cơ hội tạo nên doanh thu lớn từ nhu cầu tiêu dùng của phụ nữ. Nam giới trong xã hội hiện đại cũng sẽ ngày càng chấp nhận xu hướng thương mại hóa vẻ đẹp ngoại hình của nam giới để đáp ứng thị hiếu của nữ giới”.