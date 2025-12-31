Trung Quốc siết gọng kìm tham nhũng, diệt kỷ lục 63 'hổ lớn'

Bộ Chính trị Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường chống tham nhũng sau khi số “hổ lớn” sa lưới lập kỷ lục mới năm 2025, coi đây là bảo đảm then chốt cho ổn định và phát triển đến 2030.

Kỷ lục 63 quan chức cấp cao Trung Quốc đã bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng trong năm 2025. Ảnh: Robert Ng.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp diễn ra hôm 25/12, Bộ Chính trị - cơ quan ra quyết sách cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã thảo luận kế hoạch chấn chỉnh tác phong, tăng cường liêm chính và phòng, chống tham nhũng trong nội bộ.

Các đại biểu thống nhất “kiên quyết thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, không dừng lại dù chỉ một phút, không nhượng bộ dù chỉ một tấc”, đồng thời làm sâu sắc cách tiếp cận toàn diện nhằm xử lý cả “phần ngọn” lẫn “gốc rễ” của tham nhũng.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát tiếp tục hành động trong năm tới với “tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp hiệu quả hơn”, qua đó tạo “bảo đảm vững chắc” cho phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong giai đoạn 5 năm đến 2030. Trong đó, việc tăng cường và củng cố “giám sát chính trị” nhằm bảo đảm sự trung thành của đội ngũ cán bộ với sự lãnh đạo trung ương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị kêu gọi các cơ quan liên quan góp phần xây dựng “quan niệm đúng đắn về thành tích” trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, bảo đảm các quyết sách then chốt của ban lãnh đạo được triển khai hiệu quả trong 5 năm tới.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị gồm bảy ủy viên cấp cao nhất của Đảng. Tại đây, lãnh đạo Trung Quốc nghe báo cáo công tác năm 2025 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia.

Cuộc họp cũng thông qua quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ năm của CCDI từ ngày 12 đến 14/1, sự kiện sẽ định hình các ưu tiên chống tham nhũng trong năm 2026.

Cam kết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng được đưa ra chỉ một ngày sau khi CCDI thông báo bắt giữ ông Wang Jun, cựu Phó chủ nhiệm cơ quan kỷ luật của Tây Tạng, đồng thời là Phó Chủ tịch cơ quan lập pháp khu tự trị này. Ông Wang trở thành “hổ lớn” thứ 63 bị điều tra vì tham nhũng trong năm nay.

Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn vào năm 2013. Con số năm nay cao hơn khoảng 9% so với 58 quan chức cấp cao bị điều tra trong năm ngoái - vốn cũng là một mốc cao chưa từng có.

Những “hổ lớn” này thuộc nhóm cán bộ do trung ương quản lý, thường giữ chức vụ từ cấp thứ trưởng trở lên. Một số người có cấp bậc thấp hơn nhưng nắm giữ vị trí then chốt trong các lĩnh vực quan trọng. Họ trực tiếp thuộc quyền quản lý của Ban Tổ chức Trung ương và sẽ do CCDI tiến hành điều tra ở cấp cao nhất nếu bị nghi ngờ sai phạm.

Không chỉ trong bộ máy dân sự, làn sóng chống tham nhũng còn lan rộng trong quân đội, với hàng chục tướng lĩnh cấp cao bị cách chức trong năm nay. Trong số những trường hợp gây chú ý có He Weidong, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, và Miao Hua, người từng phụ trách công tác tư tưởng và nhân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ở diễn biến liên quan, CCDI mới đây đã ban hành bộ hướng dẫn mới cho các điều tra viên về việc thu thập và bảo toàn chứng cứ. Theo thông tin đăng tải trên website của CCDI, các hướng dẫn này bao trùm hơn 20 loại hành vi tham nhũng, tập trung vào những “hình thức mới và tinh vi”, đồng thời nêu rõ các điểm then chốt trong thu thập chứng cứ và tiêu chuẩn chứng minh dựa trên cấu thành tội phạm.

CCDI cho biết đã lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan lập pháp và tư pháp đối với bộ hướng dẫn này.

Từ tháng 4, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cảnh báo tham nhũng ngày càng trở nên tinh vi, khi một số quan chức tìm cách “ẩn mình” để né tránh sự giám sát. Những thủ đoạn mới bao gồm chờ đến sau khi nghỉ hưu mới nhận hối lộ, hoặc lợi dụng cơ chế “cửa xoay” để sử dụng kiến thức và quan hệ tích lũy trong thời gian đương chức nhằm trục lợi cá nhân.