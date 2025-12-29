Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc diệt 'hổ' trong quân đội

  • Thứ hai, 29/12/2025 10:41 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chính phủ Trung Quốc vừa bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ba quan chức quân đội cấp cao trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Ông Wang Renhua được thăng cấp lên hàm cao nhất dành cho sĩ quan vào tháng 3/2024. Ảnh: CCTV.

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc hôm 27/12 cho biết cơ quan này đã khai trừ 3 tướng cao cấp trong chiến dịch chống tham nhũng đang quét qua quân đội nước này.

Ba sĩ quan cấp cao bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội là ông Vương Nhân Hoa (Wang Renhua), Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật thuộc Quân ủy Trung ương; Trương Hồng Binh (Zhang Hongbing): Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP); và Vương Bằng (Wang Peng): Cục trưởng Cục Huấn luyện và Quản lý Quân ủy Trung ương.

Dù bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội, cả ba hiện vẫn là Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, South China Morning Post đưa tin.

Theo tờ South China Morning Post, các sĩ quan này đã vắng mặt tại các sự kiện quan trọng những tháng gần đây, bao gồm lễ kỷ niệm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cuối tháng 7 và Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10.

Ông Wang Renhua (63 tuổi), mới được phong quân hàm Thượng tướng hải quân (đô đốc) vào năm 2024, đồng thời được giao phụ trách hệ thống tòa án quân sự, viện kiểm sát và nhà giam của quân đội. Việc ông thăng chức vào tháng 3/2024 đã được truyền thông nhà nước đưa tin và qua đó đưa ông trở thành người đứng đầu mảng an ninh thứ ba của PLA kể từ sau cuộc cải tổ lớn của quân đội Trung Quốc vào năm 2015.

Ông Zhang (59 tuổi), được thăng cấp lên Thượng tướng và được bổ nhiệm làm chính ủy của PAP. Trước đó, ông giữ chức chính ủy của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông thuộc PLA từ năm 2019.

Ông Wang Peng (61 tuổi), được thăng cấp lên Trung tướng vào tháng 12/2021 và được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận huấn luyện và hành chính của Quân ủy Trung ương.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm 27/12 cũng thông báo bãi miễn tư cách đại biểu của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (He Weidong), sau khi ông này bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 10. Trước đó, Hà Hồng Quân (He Hongjun), cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Công tác Chính trị PLA, cũng đã bị tước bỏ ghế trong cơ quan lập pháp cao nhất sau khi bị khai trừ Đảng cùng thời điểm.

Trung Quốc tăng cường thu hút du học sinh về nước

Khi số lượng du học sinh trở về nước tăng mạnh, Trung Quốc đã ra mắt nền tảng dịch vụ cấp quốc gia mới, nhằm giúp họ tìm việc và khởi nghiệp.

04:34 21/12/2025

Vì sao thế giới vẫn do dự với lãnh đạo nữ?

Năm 2025 được đánh giá là năm bứt phá của nữ giới trong vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, việc xây dựng sự tín nhiệm vẫn là thách thức đối với nhiều nhà lãnh đạo nữ trước những lầm tưởng gắn liền định kiến hay khuôn mẫu.

05:15 15/12/2025

Minh An

