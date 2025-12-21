Trung Quốc tăng cường thu hút du học sinh về nước

Khi số lượng du học sinh trở về nước tăng mạnh, Trung Quốc đã ra mắt nền tảng dịch vụ cấp quốc gia mới, nhằm giúp họ tìm việc và khởi nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp ăn mừng sau lễ trao bằng tại Đại học Columbia, bang New York (Mỹ). Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc đã triển khai nền tảng dịch vụ cấp quốc gia nhằm hỗ trợ các du học sinh hồi hương tìm việc làm và khởi nghiệp, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh thu hút nhân tài và làn sóng trở về tăng nhanh, South China Morning Post đưa tin.

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phối hợp với 50 tổ chức để cung cấp cố vấn khởi nghiệp cho du học sinh hồi hương, đồng thời kết nối trực tiếp họ với chính quyền địa phương và doanh nghiệp có nhu cầu.

Làn sóng trở về

Sáng kiến mới nhất này được công bố tại một sự kiện ở Thượng Hải, nhân dịp kỷ niệm 30 năm chương trình “Xuân Huy” (Chunhui). Đây là nỗ lực lâu dài của nhà nước nhằm khuyến khích du học sinh đóng góp cho sự phát triển quốc gia.

Sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp của Đại học Columbia tại khuôn viên chính của trường ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại sự kiện, ông Wang Daquan, giám đốc Trung tâm Dịch vụ trao đổi học thuật Trung Quốc thuộc Bộ Giáo dục nước này, chia sẻ: Nghiên cứu chỉ ra giới trẻ du học có “mong muốn rất mạnh mẽ” trở về Trung Quốc để làm việc và khởi nghiệp.

“Tuy nhiên, họ lại chưa hiểu đầy đủ về thị trường việc làm và môi trường khởi nghiệp trong nước, dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông tin”, Wang nói.

Theo số liệu được Bộ Giáo dục công bố tại sự kiện, khoảng 495.000 sinh viên đã trở về Trung Quốc sau khi du học trong năm 2024, tăng 19,1% so với năm trước đó.

Trong tổng số 7,43 triệu sinh viên hoàn thành chương trình học ở nước ngoài giai đoạn 1978-2024, có 6,44 triệu người quay trở về Trung Quốc.

Ví dụ tiêu biểu là Wu Yuxin, nhạc sĩ 26 tuổi, kế thừa và cải tiến đàn gehu - nhạc cụ truyền thống từng đứng trước nguy cơ mai một, theo China Daily.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ và trở về Trung Quốc, Wu đã tận dụng sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong nước để phát triển đàn Gehu Model 126.

Sản phẩm giành giải Âm nhạc Red Dot Award: Design Concept 2025. Hiện Wu dẫn dắt hoạt động nghiên cứu và sản xuất tại một nhà máy nhạc cụ truyền thống ở Thượng Hải, đồng thời nỗ lực đưa đàn gehu tiếp cận công chúng toàn cầu.

Phó chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa Zheng Jinlian dự đoán số lượng du học sinh hồi hương sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới, vì cho rằng mức tăng của năm 2024 là một phần của xu hướng đi lên.

“Mặc dù tình hình kinh tế trong nước không thực sự thuận lợi, có thể vẫn tốt hơn nhiều nơi khác”, bà nói, đồng thời lưu ý các quốc gia như Mỹ đang siết chặt chính sách thị thực, khiến sinh viên quốc tế có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm.

Nhu cầu nhân tài gia tăng

Nhu cầu của Trung Quốc đối với nhân tài hàng đầu ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy nhanh chiến lược tăng cường tự chủ công nghệ - một trọng tâm quan trọng trong các đề xuất cho kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Người tham dự hội chợ việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp tại một nhà thi đấu ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vào năm 2023. Ảnh: China Daily/Reuters.

Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên diễn ra vào tuần trước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ “xây dựng một kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, khoa học công nghệ và nhân tài”.

Theo Zheng, các biện pháp mới như nền tảng hỗ trợ cho thấy du học sinh hồi hương vẫn được ghi nhận, đánh giá cao ở cấp quốc gia, bất chấp hoài nghi gần đây trong dư luận về lợi ích của việc du học.

“Du học sinh đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Họ giữ vai trò then chốt trong nhiều ngành nghề khác nhau cũng như trong việc phát triển nguồn nhân lực của chúng ta”, Zheng cho biết.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và vật liệu mới đang cần nhân tài được đào tạo ở nước ngoài.

Các du học sinh trở về hiện vẫn đóng vai trò quan trọng tại Trung Quốc, khi đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong hàng loạt dự án khoa học và tổ chức nghiên cứu lớn.

Theo Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, tính đến năm 2023, hơn 70% lãnh đạo các dự án quốc gia trọng điểm, hiệu trưởng trường đại học, cũng như phần lớn giám đốc tại bệnh viện tuyến đầu, đều là người từng du học và trở về Trung Quốc.