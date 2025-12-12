Bóng hồng thép bảo vệ các đệ nhất phu nhân

Nữ vệ sĩ được cử bảo vệ Đệ nhất phu nhân Pháp trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Emmanuel Macron tới Trung Quốc vào đầu tháng 12 đang gây bão.

Yan người được mệnh danh là “nữ vệ sĩ xinh đẹp nhất” của Trung Quốc. Ảnh: SCMP composite/Douyin/Reuters.

Với phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ và chuyên nghiệp, nữ vệ sĩ được chính phủ Trung Quốc cử bảo vệ Đệ nhất phu nhân Pháp trong chuyến thăm chính thức cùng chồng vào đầu tháng 12 đang gây bão mạng, South China Morning Post đưa tin.

Nữ vệ sĩ này được biết đến với biệt danh Yan Yuexia. Theo trang tin The Paper, cư dân mạng Trung Quốc gọi cô là “nữ vệ sĩ đẹp nhất”, dù ngoại hình chỉ là một trong nhiều ưu điểm nổi bật của cô.

Bảo vệ các đệ nhất phu nhân

Khi bà Brigitte Macron (trái) tham dự các hoạt động ở Bắc Kinh và Thành Đô, Yan (giữa) giữ cảnh giác cao độ để đề phòng các mối đe dọa. Ảnh: Weibo.

Trong thời gian Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron tham dự các sự kiện công khai tại Bắc Kinh và Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc - Yan được bắt gặp liên tục quan sát xung quanh, giữ trạng thái cảnh giác cao độ để phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn.

Yan lần đầu gây chú ý trên mạng khi phục vụ bà Asma al-Assad, phu nhân cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9/2023.

Người dùng mạng bị thu hút bởi vẻ mặt lạnh, không biểu lộ cảm xúc và sự tập trung cao độ của cô khi tháp tùng đệ nhất phu nhân.

Khi bà Asma al-Assad giao lưu với sinh viên và phóng viên tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Yan luôn đứng sát bên, dùng tay ngăn những người có ý định tiến lại gần nhân vật VIP này.

Do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, rất ít thông tin cá nhân về Yan được công bố. Ảnh: Weibo.

Vào tháng 2, Yan tiếp tục được điều động bảo vệ bà Paetongtarn Shinawatra - thời điểm đó là Thủ tướng Thái Lan - trong chuyến thăm Trung Quốc.

Khi bà Shinawatra dự khán một trận khúc côn cầu trên băng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc, ống kính truyền thông ghi lại cảnh Yan ngồi gần đó, tĩnh mạch cổ nổi rõ - minh chứng cho sự cảnh giác cao độ của cô.

Cuối chuyến thăm, bà Shinawatra đã trò chuyện ngắn với Yan và gật đầu bày tỏ sự đánh giá cao đối với công việc của cô.

Bà Shinawatra sau đó cũng chia sẻ video lên mạng xã hội, bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì sự “chăm sóc và bảo vệ chu đáo”, đồng thời hy vọng sẽ gặp lại Yan trong những sự kiện sau này.

Từng tập luyện kungfu

Do tính chất công việc, rất ít thông tin cá nhân về Yan được công khai.

Cô được cho sinh ra ở Lạc Dương, thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, trong gia đình có truyền thống võ thuật.

Một số nguồn tin khác cho rằng cô bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi và từng được cha mẹ gửi đến tập luyện kungfu chuyên nghiệp tại Thiếu Lâm Tự.

Năm 2015, cô được tuyển chọn vào lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ thuộc Cục Vệ binh Trung ương, trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc.

Nhiệm vụ của cô bao gồm bảo vệ lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo nước ngoài trong các chuyến thăm.

“Một vệ sĩ giỏi không nhất thiết phải là người nổi tiếng, mà là người có khả năng nhận diện rủi ro từ trước khi chúng xảy ra”, một chuyên gia an ninh giấu tên chia sẻ với The Paper.

Câu chuyện về Yan đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng Trung Quốc, những người ngợi khen cả phẩm chất nghề nghiệp lẫn vẻ ngoài nổi bật của cô. Ảnh: Weibo.

Yan chưa từng tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn truyền thông nào.

Tuy vậy, cư dân mạng Trung Quốc phát hiện rằng vào tháng 8/2020, với tư cách đại biểu của đội cận vệ phục vụ lãnh đạo nước ngoài tại Bộ Công an, cô đã được trao thưởng danh dự từ chính phủ trung ương.

Câu chuyện về Yan đang tạo nên làn sóng thán phục trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Một bông hồng có gai”, một cư dân mạng nhận xét.

“Cô ấy còn mạnh mẽ hơn mọi nữ điệp viên trong phim”, người khác bình luận.