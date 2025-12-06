Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoàng tử, công chúa Anh thu hút sự chú ý

  • Thứ bảy, 6/12/2025 18:22 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đã dự lễ hát thánh ca “Together at Christmas” tại London (Anh) vào hôm 5/12 cùng cha mẹ.

hoang tu anh 1

Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis cùng diện trang phục tông xanh navy tại sự kiện diễn ra ở Tu viện Westminster, Anh. Năm nay đánh dấu lần thứ 5 Vương phi xứ Wales Kate Middleton (43 tuổi), tổ chức lễ hát thánh ca “Together at Christmas” - sự kiện được bà khởi xướng từ năm 2021. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.
hoang tu anh 2

George, 12 tuổi, cao vượt trội so với cậu em Louis, 7 tuổi, khi hai anh em mặc suit xanh, cùng cha mình - Thái tử William. Ảnh: Shutterstock.
hoang tu anh 3

Hoàng tử George hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Cha mẹ cậu được cho đã “trì hoãn” việc tiết lộ cho cậu biết về khả năng mình sẽ trở thành Vua nước Anh trong tương lai. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.
hoang tu anh 4

Trong khi đó, Charlotte diện váy xanh navy, phối cùng quần tất đồng màu. Mái tóc cô bé được buộc gọn với chiếc nơ lớn. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.
hoang tu anh 5

Buổi lễ Giáng sinh “Together at Christmas” đã quy tụ 1.600 khách mời. Ban đầu, chương trình được lập ra nhằm tôn vinh những người cống hiến cho cộng đồng trong đại dịch Covid-19. Chủ đề năm nay là “tình yêu dưới mọi hình thức” - “trong gia đình, qua tình bạn, trong cộng đồng hay thông qua khoảnh khắc kết nối đầy ý nghĩa dù chỉ với một người xa lạ”. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.
hoang tu anh 6

Công nương Kate Middleton chọn chiếc áo khoác xanh lá kết hợp với bốt đen. Ảnh: Andrew Parsons / Kensington Palace.
hoang tu anh 7

Buổi lễ trang trọng tại Tu viện Westminster quy tụ các thành viên trong gia đình hoàng gia Anh. Trong đó, những thành viên trẻ tuổi nhất được cho đã chiếm trọn sự chú ý. Ảnh:

Andrew Parsons/Kensington Palace.

Minh An

hoàng tử Anh hoàng gia anh Anh công chúa

