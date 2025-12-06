Hoàng tử, công chúa Anh thu hút sự chú ý

Hoàng tử George hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Cha mẹ cậu được cho đã “trì hoãn” việc tiết lộ cho cậu biết về khả năng mình sẽ trở thành Vua nước Anh trong tương lai. Ảnh: Samir Hussein/WireImage.