Đệ nhất phu nhân Melania đón cây thông Noel tới Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt tại số 1600 Đại lộ Pennsylvania ở Washington, D.C. vào sáng 24/11 để chính thức khởi động mùa lễ hội. Bà xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Ảnh: Gripas Yuri/ ABACA/ Shutterstock.