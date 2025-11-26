Đệ nhất phu nhân Melania đón cây thông Noel tới Nhà Trắng

|
Cây thông cao 25 foot (khoảng 7,6 mét) thuộc giống concolor fir đã được đưa tới Nhà Trắng bằng cỗ xe ngựa hôm 24/11. Ảnh: Bonnie Cash/UPI.
|
Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt tại số 1600 Đại lộ Pennsylvania ở Washington, D.C. vào sáng 24/11 để chính thức khởi động mùa lễ hội. Bà xuất hiện đầy thanh lịch khi đón cây thông Noel của Nhà Trắng năm nay. Ảnh: Gripas Yuri/ ABACA/ Shutterstock.
|
“Sẽ rất đẹp! Chúng tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch từ hôm nay”, bà nói với báo giới khi kiểm tra cây thông. Ảnh: Bonnie Cash/UPI/ Shutterstock.
|
Cây thông năm nay đến từ nông trại Korson’s Tree Farms ở Michigan, sau khi giành giải nhất trong cuộc thi của Hiệp hội Cây thông Noel Quốc gia hồi tháng 7. Nó sẽ được trưng bày tại Phòng Xanh (Blue Room) của Nhà Trắng. Ảnh: Bonnie Cash/UPI.
|
Đệ nhất phu nhân Mỹ khoác một chiếc áo măng tô dài màu kem giản dị, được thắt gọn ở eo bằng dây đai. Ảnh: EPA.
|
Bà đi đôi găng tay đỏ sẫm dài đến khuỷu tay và giày cao gót có họa tiết tartan Manolo Blahnik, gợi nhắc đến truyền thống Scotland - nơi mẹ Tổng thống Donald Trump sinh ra và lớn lên. Ảnh: Gripas Yuri/ ABACA/ Shutterstock.
|
Nghi thức đón cây thông đánh dấu bước mở đầu cho loạt sự kiện mà gia đình Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức trong những tuần tới. Vào ngày 25/11, Tổng thống Trump dự kiến thực hiện nghi thức “ân xá” cho hai con gà tây có tên Gobble và Waddle trước Lễ Tạ ơn. Ảnh: Bonnie Cash/UPI/ Shutterstock.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.