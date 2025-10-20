Tiết lộ tài sản các thành viên gia đình ông Trump

Phân tích mới đây của Forbes cho thấy các thành viên trong gia đình Tổng thống Trump sở hữu một lượng lớn tiền điện tử và có nhiều thương vụ kinh doanh ở nước ngoài.

Forbes mới đây đã phân tích các khoản đầu tư và thu nhập của một số thành viên trong gia đình tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã tăng hơn 3 tỷ USD chỉ trong vòng một năm qua, nhưng có lẽ một trong những người con của ông còn sở hữu tiềm năng tài chính rực rỡ hơn trong tương lai.

Tạp chí Forbes mới đây đã phân tích chi tiết các khoản đầu tư và thu nhập của hầu hết thành viên trong gia đình tổng thống Mỹ, hé lộ cách mỗi người vẫn không ngừng làm đầy túi tiền của mình - chủ yếu nhờ tiền điện tử (cryptocurrency) và các thương vụ kinh doanh ở nước ngoài.

Tổng cộng, các thành viên được liệt kê trong danh sách, bao gồm cả con rể của tổng thống, Jared Kushner, hiện có giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 10 tỷ USD , tăng gần gấp đôi kể từ cuộc bầu cử năm 2024, theo Forbes.

Donald và Melania Trump

Là người đứng đầu gia đình - Tổng thống Mỹ Donald Trump - giữ vị trí số một trong danh sách với với tài sản ròng vọt lên 7,3 tỷ USD .

Khoản tăng hơn 3 tỷ USD so với năm trước đã giúp ông vươn lên hạng 201 trong danh sách Forbes 400, cao hơn 118 bậc so với năm 2024.

Trong đó, 2 tỷ USD đến từ các dự án tiền điện tử, bao gồm World Liberty Financial và một loại meme coin. Các thương vụ nhượng quyền quốc tế cũng đóng góp một khoản đáng kể.

Năm nay, Barron Trump thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn mẹ mình.

Theo Forbes, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, 55 tuổi, có thu nhập khoảng 20 triệu USD , theo cách mà Forbes mô tả là "điển hình của đệ nhất phu nhân”.

Khoản thu này chủ yếu đến từ sách, các buổi diễn thuyết và phim tài liệu. Ngoài ra, thu nhập của bà còn đến từ đồng tiền meme coin riêng của bà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên cạnh đệ nhất phu nhân Melania Trump và các thành viên trong gia đình vào năm 2020. Ảnh: Reuters.

Donald Trump Jr. và Eric Trump

Tiền điện tử cũng là nguồn thu chính của Donald Trump Jr., 47 tuổi, và Eric Trump, 41 tuổi, với tài sản lần lượt là 500 triệu USD và 750 triệu USD .

Hai anh em cùng sở hữu công ty khai thác tiền điện tử American Bitcoin, đồng thời là cổ đông trong World Liberty Financial. Hồi tháng 5, họ đã đến Trung Đông để hoàn tất thỏa thuận cấp phép cho một sân golf Trump tại Qatar.

Jared Kushner và Ivanka Trump

Mặc dù Barron vẫn chưa vượt qua hai anh trai về tổng tài sản, cậu lại đang “nhỉnh hơn” người chị cả Ivanka Trump, 43 tuổi. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng cá nhân của cô là 100 triệu USD . Song, chồng cô - Jared Kushner, 44 tuổi - là người giàu thứ hai trong danh sách nhà Trump.

Vào tháng 1/2021, cùng tháng bố vợ rời Nhà Trắng, Jared Kushner đã thành lập công ty cổ phần tư nhân Affinity Partners.

Tài sản Jared Kushner đã vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2025 nhờ vào công ty đầu tư tư nhân Affinity Partners vào công ty bất động sản của gia đình Kushner Companies. Mối quan hệ với các nhà đầu tư Trung Đông, mà Jared Kushner đã xây dựng vào khoảng thời gian làm cố vấn tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cũng góp phần đáng kể.

Ngôi nhà của cặp đôi trên đảo Indian Creek thuộc khu thượng lưu của Miami, nơi có hàng xóm gồm tỷ phú Jeff Bezos, đã tăng giá trị hơn gấp 3 lần, ước tính khoảng 105 triệu USD kể từ khi họ mua vào năm 2020.

Barron Trump

Câu chuyện đầu tư tiền điện tử của gia đình Trump dường như bắt đầu từ Barron, con trai út của tổng thống Mỹ. Mới 19 tuổi, đang là sinh viên năm hai tại Đại học New York (NYU), Barron đã sở hữu tài sản khoảng 150 triệu USD .

Barron Trump, con trai út của tổng thống Mỹ, được cho đã sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 150 triệu USD . Ảnh: Reuters.

Chính Barron là người đã giúp các thành viên khác trong gia đình nhận ra tiềm năng của thị trường token. Trong lễ ra mắt công ty tiền điện tử World Liberty Financial vào mùa thu năm 2024, ông Trump tiết lộ: “Thằng bé có tới 4 ví điện tử gì đó. Và tôi tự hỏi: ‘Ví là cái gì thế?’”

Bên cạnh giá trị tài sản ròng ước tính, Barron còn nắm giữ hàng tỷ token bị “khóa giao dịch” (locked-up tokens). Forbes chỉ tính một phần nhỏ giá trị này vì chúng chưa thể được bán hay giao dịch trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, tạp chí này ước tính rằng khi những token này được “mở khóa”, Barron có thể kiếm được tới 525 triệu USD .

Một nguồn tin tiết lộ với People vào tháng 8 rằng chàng sinh viên kinh doanh trẻ tuổi này đã dành kỳ nghỉ hè để gặp gỡ đối tác, phát triển các dự án công nghệ và thiết lập các thỏa thuận, cũng như kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh riêng.

“Barron đang tích cực phát triển các dự án tài chính của riêng mình và dành thời gian làm việc với những người cùng chung lĩnh vực”, nguồn tin cho biết thêm.

Dường như Barron đang có khởi đầu thuận lợi khi đi theo con đường tài chính của cha mình.

Vào tháng 1, một nguồn tin chính trị thân cận với gia đình Trump cũng chia sẻ rằng Barron “quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh nói chung, từ phát triển bất động sản, kiếm tiền đến tham gia các dự án thành công”.

“Cậu ấy có những ý tưởng riêng, hiểu rõ xu hướng của giới trẻ, khá năng động, thông minh và không ngần ngại bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình”, người này nói thêm.

Điều đáng chú ý là Tiffany Trump (31 tuổi) và chồng là Michael Boulos (28 tuổi) không xuất hiện trong danh sách của Forbes.

Dù tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Georgetown, Tiffany hiếm khi công khai về sự nghiệp hiện tại của mình. Trong khi đó, Boulos được biết đến là doanh nhân xuất thân từ một gia đình giàu có.