Tin đồn về Barron Trump gây tranh cãi

Nếu con trai của ông Trump tham gia vào ban lãnh đạo TikTok Mỹ, động thái này được dự đoán sẽ gây tranh cãi về xung đột lợi ích và mức độ ảnh hưởng của tổng thống Mỹ đối với nền tảng mạng xã hội này.

Barron Trump được đề xuất tham gia ban lãnh đạo cấp cao của TikTok Mỹ. Ảnh: Reuters.

Barron Trump có thể có một công việc lương cao trước khi tốt nghiệp đại học. Con trai út của Tổng thống Donald Trump đang được đề xuất tham gia ban điều hành của TikTok tại Mỹ, theo Newsweek.

Tuy nhiên, nếu con trai tổng thống Mỹ tham gia vào dự án này, điều đó có thể làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và mức độ ảnh hưởng của ông Trump đối với nền tảng mạng xã hội trên.

Tranh cãi

Đề xuất mới do Jack Advent, cựu quản lý mạng xã hội của ông Trump, đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ đạt thỏa thuận tách ứng dụng này khỏi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc).

Nền tảng mạng xã hội dự kiến được chuyển giao cho các nhà đầu tư Mỹ sau thương vụ mua lại từ ByteDance.

Advent lập luận rằng việc bổ nhiệm Barron có thể giúp nền tảng này mở rộng sức hút đối với người dùng trẻ.

“Hy vọng Tổng thống Trump sẽ xem xét bổ nhiệm Barron cùng một số người trẻ Mỹ khác vào ban lãnh đạo TikTok, để ứng dụng này tiếp tục hấp dẫn với giới trẻ", ông cho hay.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ý tưởng này có được thực hiện hay không.

Tương lai của TikTok, với khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, đã trở nên bấp bênh sau khi các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia, quyền riêng tư dữ liệu và ảnh hưởng nước ngoài.

Tổng thống Trump và con trai Barron vào năm 2020. Ảnh: Reuters.

Một đạo luật lưỡng đảng được Quốc hội thông qua dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden yêu cầu ByteDance - công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc - phải bán lại toàn bộ tài sản TikTok tại Mỹ để tránh bị cấm hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Đến tháng 9/2024, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép ứng dụng tiếp tục vận hành tại Mỹ nếu các tài sản tại Mỹ được chuyển giao cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ.

Giáo sư William F. Hall, giảng viên ngành khoa học chính trị và kinh doanh tại Đại học Webster, nhận định với Newsweek rằng nếu Barron thực sự gia nhập hội đồng quản trị TikTok, điều này có thể làm dấy lên “lo ngại nghiêm trọng về tính phù hợp và hiệu quả của quyết định này”.

Ông cho rằng việc bổ nhiệm như vậy có thể “gây ra ấn tượng về xung đột lợi ích”, đồng thời đặt ra câu hỏi liên quan đến “đạo đức công vụ và khả năng trục lợi của người có quyền lực”.

Cơ cấu sở hữu mới của TikTok vẫn đang được hoàn thiện và nhiều chi tiết khác sẽ được công bố trong những tuần tới.

Barron Trump đang làm gì?

Hiện Barron Trump vẫn tập trung chủ yếu vào việc học. Vào đầu học kỳ mùa thu, một số hãng tin cho hay con trai út của ông Trump không xuất hiện ở Thành phố New York, nơi mà người ta cho rằng cậu sẽ hoàn thành năm thứ hai.

Thay vào đó, Barron vừa chuyển từ Manhattan để theo học tại cơ sở của trường Đại học New York ở Washington, DC. Địa điểm này nằm gần Nhà Trắng, cho thấy Barron có thể đang sống cùng gia đình trong khi tiếp tục theo học đại học.

Có tin đồn rằng Barron đã gặp khó khăn trong việc kết bạn sau khi chuyển trường.

Barron Trump xuất hiện tại lễ nhậm chức lần thứ hai của cha mình. Ảnh: ABC.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định con trai ông đang học tập tốt khi chơi golf với Kai, cháu gái của ông.

Cuộc đối thoại giữa ông Trump và cháu gái đã thu hút hơn một triệu lượt xem.

"Chú Barron học ở NYU thế nào rồi ạ?", cháu gái của Trump hỏi.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ nói: "Tốt, Barron đang làm tốt. Nó là một chàng trai tốt. Nó rất yêu quý con đấy".

“(Barron còn nói) 'gửi lời chào Kai cho con nhé’”, ông Trump kể thêm.

Song song với đi học, cậu út nhà ông Trump đã bắt đầu thử sức trong lĩnh vực kinh doanh.

Barron được cho đã dành cả mùa hè để lên kế hoạch cho tương lai và gặp gỡ nhiều người làm việc trong các công ty công nghệ.

“Barron đã tích cực theo đuổi các dự án tài chính riêng của mình và dành thời gian với những người cùng hợp tác trong lĩnh vực đó", một nguồn tin thân cận cho biết.

Vào tháng 1, Newsweek tiết lộ rằng Barron từng thành lập một công ty bất động sản vào tháng 7/2024, nhưng giải thể chỉ vài tháng sau đó, vào tháng 11/2024.

Một đối tác của Barron, Cameron Roxburgh, cho biết họ có kế hoạch tái khởi động doanh nghiệp này.

Chàng trai 19 tuổi này hiện cũng là một trong những đại sứ của World Liberty Financial, dự án tiền mã hóa do gia đình Trump sáng lập.

Tạp chí Forbes mới đây đã phân tích các khoản đầu tư và nguồn thu nhập của một số thành viên trong gia đình Tổng thống.

Theo đó, hoạt động đầu tư vào tiền điện tử của gia đình Trump dường như bắt đầu từ Barron Trump - người con út 19 tuổi đã sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 150 triệu USD .

Chính Barron là người đã giúp cả gia đình nhận ra giá trị tiềm năng của các đợt bán token, ông Trump tiết lộ trong buổi ra mắt công ty tiền mã hóa World Liberty Financial vào năm 2024.

“Thằng bé có 4 cái ví điện tử hay gì đó. Và tôi hỏi: ‘Ví là cái gì vậy?’”, Tổng thống Mỹ bật cười khi kể lại.

Ngoài giá trị tài sản ròng ước tính, Barron còn sở hữu hàng tỷ token đang bị khóa, mà Forbes chỉ tính một phần nhỏ vì chúng chưa thể giao dịch.