Rò rỉ số điện thoại của Thủ tướng Australia và Donald Trump Jr.

Số điện thoại riêng của một số nhân vật nổi tiếng, trong đó có Thủ tướng Australia Anthony Albanese và con trai Tổng thống Mỹ - Donald Trump Jr., bất ngờ xuất hiện trên một trang web của Mỹ.

Tổng thống Mỹ ôm Donald Trump Jr ở Pittsburgh, Pennsylvania vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Thông tin liên lạc cá nhân của cả hai được công khai trên trang web sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu thập dữ liệu trên Internet, BBC đưa tin ngày 14/10.

BBC không nêu tên trang web này.

Văn phòng Thủ tướng Anthony Albanese cho biết họ đã nắm được sự việc - được đưa tin đầu tiên bởi hãng truyền thông độc lập Ette Media (Australia) - và các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra.

Người phát ngôn của bà Sussan Ley, lãnh đạo phe đối lập Australia, người cũng bị rò rỉ số điện thoại cá nhân, cho biết vụ việc “rõ ràng là đáng lo ngại” và họ đã yêu cầu trang web gỡ bỏ thông tin này.

Trang web trên tuyên bố rằng họ có thông tin liên lạc của hàng trăm triệu chuyên gia và thường được các nhà tuyển dụng hoặc nhân viên kinh doanh sử dụng.

BBC xác minh rằng dữ liệu này bao gồm một số điện thoại cá nhân đang được Thủ tướng Albanese sử dụng và số của ông Donald Trump Jr., dù chưa rõ ông còn dùng hay không.

BBC cũng đã thử gọi số điện thoại được cho là của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng không có phản hồi

Người dùng có thể tìm kiếm miễn phí một số thông tin liên hệ nhất định, có giới hạn, hoặc đăng ký dịch vụ trả phí để truy cập thêm dữ liệu.

Hiện chưa rõ trang web này đã thu thập thông tin bằng cách nào.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên chính trang web đó, nền tảng này thu thập dữ liệu công khai, như từ các hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời sử dụng AI để tổng hợp dữ liệu từ mạng xã hội, các công cụ thu thập dữ liệu web và cổng thông tin việc làm.

Trang web cũng có một mẫu đơn “từ chối chia sẻ thông tin”, cho phép những người trong danh sách có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ khỏi cơ sở dữ liệu.