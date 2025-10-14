Ông Trump chê ảnh bìa tạp chí Time: 'Mái tóc tôi biến mất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra bức xúc với bìa tạp chí Time mang tựa đề “Chiến thắng của ông ấy", được phát hành ngay sau chuyến công du của ông đến Israel và Ai Cập.

Tổng thống Trump phàn nàn rằng tạp chí Time đã đăng một bức ảnh "có thể là tệ nhất trong lịch sử" về ông. Ảnh: Time/ Daily Beast.

Trở về từ Sharm El Sheikh vào hôm 14/10, tổng thống Mỹ cho biết ông không hài lòng khi tạp chí Time đăng ảnh bìa “làm mái tóc tôi biến mất và có thứ gì đó lơ lửng trên đầu trông như một chiếc vương miện, nhưng rất nhỏ”.

Ông nhận xét bức ảnh này “có thể là tệ nhất trong lịch sử”, Independent đưa tin.

“Thật kỳ quái!”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social. “Tôi chưa bao giờ thích bị chụp ảnh từ góc thấp hất lên, đặc biệt bức ảnh này rất tệ và đáng bị lên án. Họ đang làm gì vậy, và vì sao?”

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Time đã viết “một bài tương đối tốt về tôi”.

Bài báo đề cập đến cách chính quyền Trump đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh công lao của đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner - những người “đã nỗ lực kiên trì để làm dịu một trong những cuộc xung đột gây bất ổn nhất thế giới”.

Theo bài viết, thỏa thuận này có thể trở thành dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, hiện thực hóa cam kết của ông về việc chấm dứt xung đột và mở ra “một kỷ nguyên mới” cho khu vực, “nơi ít bị chi phối bởi xung đột hơn và tràn đầy khả năng chuyển đổi”.

Tạp chí Time công bố hình bìa vào hôm 13/10, đúng thời điểm tổng thống Mỹ đặt chân đến Israel để gặp gỡ các gia đình con tin được trả tự do và phát biểu trước Quốc hội Israel, trước khi tiếp tục hành trình đến Sharm El Sheikh.

Lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Tổng thống Trump cùng các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tuyên bố với tư cách là những nước bảo lãnh cho thỏa thuận Gaza.