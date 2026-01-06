Toàn cảnh vợ chồng ông Maduro bị áp giải tới tòa và tuyên bố 'vô tội'

Tại tòa ông Maduro khẳng định mình vẫn là tổng thống của Venezuela, phủ nhận cáo buộc về 4 tội danh mà Mỹ đưa ra. Ông phản đối gay gắt vụ bắt giữ, khẳng định mình "vô tội" gọi đây là một vụ “bắt cóc”, song phát biểu này nhanh chóng bị Thẩm phán Hellerstein cắt ngang, theo CNN. Vợ chồng ông Nicolás Maduro đã chấp thuận tiếp tục bị tạm giam ở thời điểm hiện tại. Phía luật sư cho biết vấn đề bảo lãnh tại ngoại có thể sẽ được xem xét và đề xuất lại trong thời gian tới.