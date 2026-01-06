Toàn cảnh vợ chồng ông Maduro bị áp giải tới tòa và tuyên bố 'vô tội'

|
Khoảng 7h sáng ngày 5/1 (giờ miền Đông Mỹ), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đã rời trại giam Metropolitan khét tiếng ở Brooklyn và lên trực thăng trong đồng phục tù màu xi măng và bị áp giải tới tòa án Manhattan.
Trong hình, Tổng thống Venezuela tiến gần tới tới trực thăng - trong đôi giày màu cam nổi bật - tay bị còng, bước đi tập tễnh như bị thương. Còn vợ bước đi lom khom và khá mệt nhọc.
|
Nhà lãnh đạo Venezuela (66 tuổi) và phu nhân (69 tuổi) đang phải đối mặt với các cáo buộc từ phía Mỹ liên quan đến tội danh ma túy và vũ khí.
|
Vợ chồng ông Manduro bị truy tố 3 ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện thành công "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối" - một cuộc đột kích gây chấn động toàn cầu nhằm vào dinh thự kiên cố của họ tại Caracas.
Hình ảnh từ Reuters cho thấy lực lượng an ninh thắt chặt quân số khi áp giải vợ chồng cựu lãnh đạo Venezuela đến tòa án trong ngày 5/1. Họ nhanh chóng bị đưa sang một xe tải bọc thép tại bãi đáp để đưa vào tòa án trong sự hộ tống và bảo vệ gắt gao.
|
Theo NYP, ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị nhốt trong các ô biệt giam riêng biệt, cách ly hoàn toàn với các tù nhân khác kể từ khi bị bắt giữ vào sáng 4/1.
|
Trong phiên điều trần tại Mỹ, phía luật sư bào chữa tiết lộ tình trạng sức khỏe của ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores hiện không ổn định, đặc biệt là bà Flores bị nghi ngờ gặp chấn thương ở xương sườn.
|
USA Today cho biết ông Maduro bị truy tố theo bản cáo trạng gồm bốn tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Đáng chú ý, bản cáo trạng yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản được xác định là do phạm tội mà có.
|
Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút dưới sự chủ trì của Thẩm phán Alvin K. Hellerstein (92 tuổi). Trong phiên tòa này, ông Maduro được đại diện bởi luật sư Barry Pollack, còn bà Flores do luật sư Mark Donnelly bào chữa, theo New York Times.
|
Tại tòa ông Maduro khẳng định mình vẫn là tổng thống của Venezuela, phủ nhận cáo buộc về 4 tội danh mà Mỹ đưa ra. Ông phản đối gay gắt vụ bắt giữ, khẳng định mình "vô tội" gọi đây là một vụ “bắt cóc”, song phát biểu này nhanh chóng bị Thẩm phán Hellerstein cắt ngang, theo CNN. Vợ chồng ông Nicolás Maduro đã chấp thuận tiếp tục bị tạm giam ở thời điểm hiện tại. Phía luật sư cho biết vấn đề bảo lãnh tại ngoại có thể sẽ được xem xét và đề xuất lại trong thời gian tới.
Bên ngoài tòa án Manhattan xét xử vợ chồng ông Maduro, đám đông người biểu tình kêu gọi trả tự do cho nhà lãnh đạo Venezuela. Tại thủ đô Caracas, những người ủng hộ chính phủ đã xuống đường biểu tình phản đối việc giam giữ và thả vợ chồng Tổng thống Maduro.
3 ngày biến động của ông Nicolás Maduro
Hành trình 3.400 km của ông Maduro từ Venezuela đến Mỹ. Ảnh: BBC.
Rạng sáng 3/1/2026 (Caracas): Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ thực hiện chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", tập kích vào dinh thự kiên cố của ông Nicolás Maduro. Ông và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ ngay tại phòng ngủ và lập tức bị đưa rời khỏi Venezuela bằng trực thăng.
Sáng 3/1/2026: Tổng thống Donald Trump xác nhận chiến dịch đạt mục tiêu và đăng ảnh ông Maduro trên tàu chiến USS Iwo Jima trong bộ đồ nỉ màu xám, tay cầm chai nước, đeo bịt mắt và tai nghe. Vợ chồng ông Maduro sau đó bị chuyển tiếp qua căn cứ Vịnh Guantanamo.
17h00 chiều 3/1/2026 (New York): Chiếc Boeing 757 chở ông Maduro đáp xuống Căn cứ Không quân Stewart. Ông được hộ tống tới Manhattan bằng trực thăng để làm thủ tục tại trụ sở DEA, sau đó chuyển về biệt giam tại nhà tù MDC Brooklyn.
Ngày 4/1/2026: Trong khi ông Maduro bị giam giữ, tại Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez được chỉ định làm lãnh đạo lâm thời. Tại Mỹ, ông Trump tiếp tục gây sức ép bằng tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela để khôi phục ngành dầu mỏ.
Trưa 5/1/2026 (New York): Ông Maduro và phu nhân chính thức xuất hiện tại Tòa án Liên bang Manhattan. Trong bộ đồ màu kaki, tay bị còng, ông Maduro bị cáo buộc các tội danh về ma túy và buôn bán vũ khí trước Thẩm phán Alvin Hellerstein. Ông Maduro tuyên bố: "Tôi bị bắt cóc, tôi vô tội".
Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh
Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.Độc giả có thể xem thêm tại đây.