Ông Maduro và vợ bị áp giải đến tòa

Sau hai ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã được áp giải bằng đoàn xe an ninh để ra hầu tòa tại New York, Mỹ.

Đoàn xe áp giải ông Maduro rời trại giam Brooklyn Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.

Ông Maduro và vợ bị áp giải tới tòa án ở New York

Khoảng 7h sáng 5/1 giờ miền Đông nước Mỹ (19h giờ Hà Nội), ông Maduro lên trực thăng trong trang phục màu be, đi giày thể thao màu cam nổi bật. Sau khi hạ cánh, ông được lực lượng an ninh hộ tống lên một xe van.

Trong video do CNN đăng tải, ông Maduro có lúc bước đi tập tễnh dường như bị thương ở chân.

Trong một số bức ảnh có thể nhìn thấy một người mặc áo màu be khác được dẫn giải đi phía trước, được cho là vợ ông Maduro, bà Cilia Flores.

Ông Maduro và vợ được áp giải đến tòa án tại New York. Ảnh: CNN

Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro được ghi nhận rời Trung tâm Giam giữ Liên bang Metropolitan tại quận Brooklyn, thành phố New York, nơi ông bị tạm giam suốt hai ngày qua liên quan đến các cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Trong khi đó, một trực thăng chở vị Tổng thống Venezuela vừa hạ cánh xuống bãi đáp gần tòa án ở New York.

Dự kiến, ông Maduro ra hầu tòa tại tòa án ở New York vào trưa 5/1 giờ địa phương (tối 5/1 giờ Hà Nội).

Điều kiện giam giữ khắc nghiệt tại Mỹ

Theo Al Jazeera, nhà giam nơi ông Nicolas Maduro và vợ đang bị giam giữ được cho là gặp nhiều vấn đề trong công tác quản lý, tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, cùng các hệ lụy về bạo lực và kiểm soát an ninh lỏng lẻo.

Theo các nguồn tin, ông Maduro và phu nhân sẽ được tách khỏi khu giam giữ chung do tính chất “nhân vật đặc biệt”. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ tránh được những điều kiện giam giữ khắc nghiệt như thực phẩm kém chất lượng, xô xát giữa phạm nhân hay các đợt phong tỏa đột xuất.

Đoàn xe, trực thăng đưa ông Maduro và vợ tới tòa án New York Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rời Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn từ sáng sớm, di chuyển bằng đoàn xe và trực thăng, dưới sự hộ tống dày đặc của các đặc vụ DEA, để tới tòa án liên bang New York.

Tòa án liên bang nơi ông Maduro và vợ sẽ ra hầu tòa từng xét xử nhiều bị cáo nổi tiếng. Trong số này có Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez, cùng hàng loạt trùm ma túy và tội phạm khủng bố ma túy.

Đáng chú ý, cựu Tổng thống Honduras cũng từng bị xét xử tại đây và sau đó đã được Tổng thống Donald Trump ân xá chưa đầy một năm sau khi bị tuyên án.

Đây là một cơ sở tư pháp có mức độ an ninh rất cao, được bảo vệ nghiêm ngặt. Phải mất một khoảng thời gian trước khi ông Maduro chính thức xuất hiện trước thẩm phán, do cần hoàn tất các thủ tục ban đầu.

Việc ông bà Maduro được đưa tới tòa sớm có thể nhằm phục vụ quá trình tiếp nhận hồ sơ và nhiều khả năng ông sẽ có cuộc gặp đầu tiên với nhóm luật sư bào chữa.

Luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong phiên hầu tòa đầu tiên hôm nay tại New York là ông David Wikstrom, một nguồn thạo tin nói với CNN.

Ông Nicolas Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: Reuters

Theo giới quan sát, đây sẽ là một quá trình pháp lý kéo dài, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi vụ việc đi đến hồi kết.

Theo các chuyên gia pháp lý, trong trường hợp bị tuyên có tội, ông Maduro nhiều khả năng sẽ phải thụ án tù chung thân - hoặc đối diện mức án khắc nghiệt nhất.

Luật liên bang của Mỹ quy định rằng bị cáo vi phạm Đạo luật Kiểm soát Chất cấm trong khuôn khổ một “tổ chức tội phạm hoạt động liên tục” có thể đủ điều kiện để áp dụng án tử hình, theo Thư viện Quốc hội Mỹ.

Các tội danh liên bang có khung hình phạt tử hình thường rơi vào những nhóm chính như giết người, phản quốc hoặc gián điệp, và một số tội phạm ma túy nghiêm trọng không nhất thiết phải gắn với hành vi giết người. Tuy vậy, án tử hình đối với các vụ án ma túy là điều hiếm gặp trong thực tiễn xét xử.

“Phần lớn tội danh có khung hình phạt tử hình đều liên quan đến hành vi giết người. Số bị cáo bị kết án tử hình vì tội giết người nhiều hơn tất cả các tội danh liên bang khác cộng lại”, Thư viện Quốc hội Mỹ nêu rõ.

Thẩm phán 92 tuổi điều hành phiên tòa

Theo CNN, phiên xét xử được phân công cho Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi. Ông Hellerstein được Tổng thống Bill Clinton đề cử và Thượng viện phê chuẩn vào năm 1998.

Là thẩm phán cao cấp của Tòa án Quận phía Nam New York từ năm 2011, ông Hellerstein từng chủ tọa nhiều vụ việc liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, cũng như nhiều hồ sơ khác về khủng bố và an ninh quốc gia.

Thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, là chủ tọa phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: New York Times

Mùa hè năm 2025, cựu chỉ huy và lãnh đạo tình báo Venezuela Hugo Carvajal Barrios cũng bị đưa ra xét xử và bị thẩm phán Hellerstein tuyên án liên quan đến khủng bố ma túy và buôn bán ma túy.

Ông Hellerstein cũng từng gây chú ý trong những năm gần đây khi bác các đề nghị của ông Donald Trump nhằm chuyển vụ án hình sự liên quan đến tiền “bịt miệng” sang tòa án liên bang.

Thẩm phán Hellerstein cho rằng các khoản hoàn tiền của ông Trump chuyển cho Michael Cohen, người đứng ra dàn xếp các khoản tiền để giữ im lặng với nữ diễn viên phim cấp ba Stormy Daniels, không phải là hành vi công vụ gắn với chức vụ tổng thống. Ông Trump hiện vẫn theo đuổi việc kháng cáo phán quyết này.

Hồi đầu năm 2025, thẩm phán Hellerstein cũng ra phán quyết ngăn chính quyền Trump sử dụng Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang để trục xuất người Venezuela, đồng thời chỉ trích việc đưa người bị trục xuất tới một nhà tù ở nước ngoài “gần như không có hy vọng được bảo đảm thủ tục pháp lý hay khả năng trở về”.

* Tiếp tục cập nhật

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.