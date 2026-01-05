Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ sắp hầu tòa

  • Thứ hai, 5/1/2026 18:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ dự kiến sẽ xuất hiện vào trưa 5/1 (giờ địa phương) tại Tòa án Quận phía Nam New York. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán Alvin Hellerstein.

Hình ảnh ông Maduro sau khi bị phía Mỹ bắt giữ. Ảnh: Reuters

Theo USA Today, ông Maduro sẽ bị truy tố theo bản cáo trạng gồm bốn tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Ông phải đối mặt với án tù từ hàng chục năm đến chung thân cho mỗi tội danh nếu bị kết tội.

Tổng thống Venezuela bị buộc tội cùng vợ, con trai và các thành viên cấp cao trong chính quyền. Bản cáo trạng cũng yêu cầu “tịch thu bất kỳ tài sản nào có được từ quá trình phạm tội”.

Trước đó, ông Maduro và vợ đã bị bắt đêm 3/1 trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, và bị đưa đến Mỹ.

Hiện chưa rõ vợ chồng ông Maduro đã có luật sư chưa, hoặc liệu họ có đưa ra lời bào chữa hay không.

Reuters dẫn lời chuyên gia pháp lý cho biết, các công tố viên sẽ cần phải chứng minh sự tham gia trực tiếp của ông Maduro vào hoạt động buôn bán ma túy mới có thể kết tội ông. Điều này có thể sẽ gặp khó khăn nếu ông Maduro không phải là người trực tiếp ra quyết định.

Các chuyên gia luật quốc tế cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc đột kích mà Mỹ tiến hành nhằm vào ông Maduro.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 5/1 để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ, mà Tổng thư ký Antonio Guterres mô tả là “một tiền lệ nguy hiểm”.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/tong-thong-venezuela-nicolas-maduro-va-vo-sap-hau-toa-post1810403.tpo

Tiền Phong

Venezuela Mỹ Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an hầu tòa Maduro ma tuý vũ khí hầu tòa New York

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Maduro va vo cho ra toa hinh anh

Ông Maduro và vợ chờ ra tòa

2 giờ trước 19:33 5/1/2026

0

Sau hai ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã được áp giải bằng đoàn xe an ninh để ra hầu tòa tại New York, Mỹ.

Elon Musk tuyen bo mien phi Internet cho Venezuela trong 1 thang hinh anh

Elon Musk tuyên bố miễn phí Internet cho Venezuela trong 1 tháng

2 giờ trước 18:42 5/1/2026

0

Tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink sẽ bảo đảm kết nối Internet miễn phí cho Venezuela trong vòng 1 tháng để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sau các biến động lớn về chính trị và an ninh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý