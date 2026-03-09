Những quốc gia nào sẽ sống sót sau chiến tranh hạt nhân nhìn từ góc độ khoa học

Chỉ có hai quốc gia trên thế giới có khả năng sống sót sau các cuộc tấn công hạt nhân - New Zealand và Australia, theo Annie Jacobson, tác giả cuốn sách

Vụ thử hạt nhân Badger, có sức công phá 23 kiloton, được thực hiện ngày 18/4/1953 tại Khu thử nghiệm Nevada. Ảnh: Wikipedia





Tại sao cả thế giới đang nói về một cuộc chiến tranh hạt nhân vào năm 2026?

Năm 2026, một chuỗi sự kiện đã xảy ra đưa chủ đề về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng lên hàng đầu. Vấn đề cấp bách nhất trong số đó là cuộc chiến giữa Israel và Mỹ chống lại Iran, bắt đầu vào ngày 28/2 và ngay lập tức vượt ra ngoài hai quốc gia này: Tehran bắt đầu tiến hành các đòn tấn công đường không vào UAE và các quốc gia Trung Đông khác có các căn cứ quân sự của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo về nguy cơ xảy ra một "sự cố hạt nhân" nếu các cuộc tấn công tiếp tục. Một số chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu chiến tranh kéo dài, Mỹ có thể sẽ dùng đến các biện pháp cực đoan. Và chính Iran cũng có thể đẩy nhanh việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, ông nói thêm.

Một sự kiện quan trọng khác đã xảy ra vào tháng Hai: Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ hết hạn. Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Moskva và Washington không có thỏa thuận nào hạn chế sự phát triển tiềm năng hạt nhân của họ. Trong khi cả hai bên đều sẵn sàng ký kết một hiệp ước mới, Mỹ yêu cầu Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối đàm phán về vấn đề này.

Vào tháng 2/2026, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Christopher Yo đã công khai tuyên bố rằng Mỹ sẽ nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Theo Alexey Arbatov, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Nga (IMEMO RAS), bước đi này có thể gây ra thảm họa cho an ninh toàn cầu khi nhiều quốc gia khác cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm.

Thế giới có 9 cường quốc hạt nhân, một số sẽ thử nghiệm dưới lòng đất, trong khi những quốc gia khác sẽ thử nghiệm trong khí quyển hoặc dưới nước.

Alexey Arbatov cũng cảnh báo rằng số lượng các cường quốc hạt nhân sẽ tăng lên khi thêm nhiều quốc gia sớm rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó giới khoa học đã chỉ ra một số điều kiện giúp một quốc gia có thể “sống sót” khi chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Vị trí địa lý

Vị trí địa lý của một quốc gia quyết định liệu tên lửa có thể bắn tới quốc gia đó hay không và mức độ ảnh hưởng của mùa đông hạt nhân đến quốc gia đó.

Mùa đông hạt nhân là điều kiện thời tiết sau một cuộc chiến tranh hạt nhân. Các nhà khoa học tin rằng nhiệt độ trung bình của hành tinh sẽ giảm từ 15 đến 20 độ C trong vòng 10 năm vì tro bụi sẽ che khuất ánh mặt trời.

Nghiên cứu của Đại học Otago cho thấy các quốc đảo hoặc bán đảo ở Nam bán cầu có cơ hội sống sót cao nhất sau "ngày tận thế", bao gồm: Argentina; Brazil; Uruguay; Paraguay; Costa Rica.

Australia và New Zealand cũng nằm khá xa các trung tâm xung đột tiềm năng. Tuy nhiên, Australia liên minh quân sự với Mỹ và Anh, khiến nước này trở thành mục tiêu tiềm năng của tên lửa. New Zealand, ngược lại, không có mối liên hệ nào như vậy.

Hơn nữa, Wellington tuyên bố quốc gia này là vùng phi hạt nhân vào năm 1987 và thậm chí cấm các tàu chở vũ khí hạt nhân và hệ thống động cơ đẩy hạt nhân vào các cảng của mình.

Vanuatu, quần đảo Solomon và Iceland cũng được coi là tương đối an toàn. Iceland bị cô lập bởi Bắc Đại Tây Dương, khiến việc phóng tên lửa khó tiếp cận hơn so với các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu.

Cung cấp và sản xuất lương thực

Các cuộc tấn công hạt nhân sẽ phá hủy chuỗi cung ứng và hậu cần toàn cầu, và tàn phá nông nghiệp ở hầu hết các quốc gia. Một nhóm các nhà khí hậu học tại Đại học Rutgers ở Mỹ, do Giáo sư Alan Robock dẫn đầu, đã tiến hành các tính toán và phát hiện ra rằng: Lượng tiêu thụ ngũ cốc sẽ giảm 90% trong vòng 3-4 năm sau các cuộc tấn công đầu tiên, dẫn đến nạn đói toàn cầu.

Khả năng sản xuất lương thực là chìa khóa cho sự sống còn của một quốc gia. Australia, Argentina, New Zealand, Paraguay, Costa Rica, Panama, Uruguay, Brazil và Iceland sẽ giữ được khả năng này. Ví dụ, trong trường hợp xấu nhất, New Zealand cũng chỉ bị giảm 61% sản lượng, trong khi Iceland sẽ tồn tại nhờ ngành thủy sản phát triển. Ở Nga, nông nghiệp có thể vẫn tồn tại ở các vùng phía Nam. Tuy nhiên, năng suất có thể giảm đáng kể do nhiệt độ giảm.

Khả năng chống chịu ô nhiễm phóng xạ

Con người cũng sẽ phải thích nghi để tồn tại trước sự lan rộng của phóng xạ. Khả năng chống chịu ô nhiễm của một quốc gia phụ thuộc vào một số yếu tố.

Đầu tiên là tình trạng tầng ozone. Các cuộc tấn công hạt nhân có thể làm hư hại tầng ozone đến mức bức xạ tia cực tím trở nên nguy hiểm chết người.

Tầng ozone sẽ bị hư hại và phá hủy đến mức con người không thể sống dưới ánh mặt trời mà buộc phải sống dưới lòng đất.

Nói cách khác, một quốc gia phải có hệ thống hầm trú ẩn và boongke phát triển với hệ thống lọc không khí và dự trữ lớn nước sạch, thực phẩm và thuốc men.

Yếu tố thứ hai là mật độ dân số và sự phân bố của các thành phố. Khu vực dân cư và các cơ sở công nghiệp càng xa nhau thì khả năng ô nhiễm không ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ quốc gia càng cao.

Ví dụ, Canada là một quốc gia rộng lớn, nhưng mật độ dân số thấp, vì vậy một phần của đất nước có thể vẫn tồn tại được trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Cuối cùng, điều kiện thứ ba là sự hiện diện của gió mạnh và dòng hải lưu. Chúng sẽ cuốn trôi phần lớn bụi phóng xạ, ngăn không cho nó lắng đọng ở một số quốc gia. Các quốc đảo, bao gồm Australia và New Zealand, đáp ứng tiêu chí này.

Độc lập năng lượng

Trong và sau chiến tranh hạt nhân, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ sụp đổ. Tàu chở dầu sẽ ngừng hoạt động giữa các quốc gia, đường ống dẫn khí đốt sẽ cạn kiệt, và các thành phố sẽ mất điện. Trong điều kiện này, các quốc gia có khả năng tự cung tự cấp năng lượng mà không cần dựa vào nhập khẩu sẽ tồn tại.

Ví dụ, Iceland và New Zealand có thể gần như hoàn toàn tự cung tự cấp điện và nhiệt bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng địa nhiệt được khai thác từ lòng đất.

Mỹ, Nga, Saudi Arabia, Qatar và các quốc gia xuất khẩu dầu khí khác cũng được coi là độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, trong trường hợp bị tấn công hạt nhân, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia này có thể phân tán cơ sở hạ tầng để duy trì khả năng sản xuất điện hay không.

Ổn định chính trị và huy động nguồn lực

Nếu hỗn loạn và bất ổn xảy ra, một quốc gia sẽ khó duy trì được quyền kiểm soát đất nước trong chiến tranh. Trong tấn công hạt nhân, rủi ro còn tăng cao hơn nữa. Do đó, chính quyền ở nhiều quốc gia đang chuẩn bị cho người dân của mình đối phó với khủng hoảng.

Ví dụ, năm 2024 Thụy Điển đã xuất bản một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn: tích trữ nước và thực phẩm, có tiền mặt, và bắt đầu trồng rau và các loại thực phẩm khác trong vườn.