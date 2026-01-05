Căn cứ quân sự lớn nhất Venezuela trước và sau không kích của Mỹ

Những hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy một cơ sở quân sự quan trọng tại thủ đô Caracas đã bị hư hại sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích ngày 3/1.

Dữ liệu và ảnh vệ tinh do công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ ghi lại hôm thứ 3/1 cho thấy nhiều khu vực xung quanh tổ hợp quân sự Fuerte Tiuna, nằm ở phía nam Caracas, đã bị tàn phá nghiêm trọng, theo Business Insider.

Fuerte Tiuna là căn cứ quân sự trọng yếu bậc nhất của Venezuela, nơi đặt trụ sở các bộ Quốc phòng, nhiều bộ tư lệnh chủ chốt, khu nhà ở dành cho quan chức cấp cao cùng hàng loạt hạ tầng chiến lược. Đây được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch của Mỹ.

Ảnh vệ tinh cho thấy các kho quân sự và trang thiết bị bên trong tổ hợp bị hư hại nghiêm trọng, nhiều phương tiện quân sự bị phá hủy, cùng với các công trình an ninh tại cổng căn cứ bị san phẳng.

Các công trình quân sự và trang thiết bị vào ngày 22/12/2025 và ngày 3/1/2026.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 22/12/2025 cho thấy toàn bộ khu căn cứ vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trong loạt ảnh ngày 3/1, được ghi lại sau khi chiến dịch không kích của Mỹ kết thúc, 3 trong 6 dãy nhà dài ở phía bắc căn cứ đã bị đánh sập hoàn toàn, nhiều khu vực cháy đen.

Khu đất liền kề phía bên trái, vốn được che phủ một phần bởi rừng cây, cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh chụp cận cảnh cho thấy ba công trình tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Chưa thể xác định chính xác các tòa nhà này từng được sử dụng cho mục đích gì, song có thể nhận thấy dấu vết của một số phương tiện quân sự bị phá hủy.

Fuerte Tiuna được xem là một trong những cơ sở quân sự then chốt của Venezuela, với hệ thống hầm trú ẩn và đường hầm được xây dựng sâu vào sườn núi, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phòng thủ của quân đội nước này.

Hình ảnh cận cảnh pháo đài Tiuna vào ngày 22/12/2025 và 3/1.

Trong ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp ngày 22/12/2025, ít nhất 6 xe tải quân sự cùng nhiều xe rơ-moóc dân sự và container hàng hóa xuất hiện tại khu vực sau đó trở thành mục tiêu không kích. Đến rạng sáng 3/1, toàn bộ số phương tiện này đã bị thiêu rụi sau đòn tấn công của Mỹ.

“Các dấu hiệu thiệt hại cho thấy nhiều khả năng lực lượng Mỹ đã sử dụng vũ khí mang đạn con, chẳng hạn đầu đạn chùm, bởi hiện trường không xuất hiện những hố nổ lớn như thường thấy trong các cuộc tập kích bằng bom hoặc tên lửa thông thường”, cây bút Thomas Newdick của War Zone nhận định.

Tại khu vực được bao bọc một phần bởi rừng cây, ảnh chụp ngày 22/12/2025 ghi nhận hai công trình có mái đỏ nổi bật. Phía sau tòa nhà thấp hơn là nhiều phương tiện trông giống xe tải hoặc xe rơ-moóc.

“Rất có thể đây là các thành phần của hệ thống phòng không, vốn nằm trong nhóm mục tiêu ưu tiên của Mỹ”, Newdick cho biết.

Trong các bức ảnh chụp ngày 3/1, toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng, kèm theo những cột khói đen bốc lên, cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng sau cuộc không kích.

Một tòa nhà an ninh trong rừng cây tại Fuerte Tiuna vào ngày 22/12/2025 và 3/1/2026.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.