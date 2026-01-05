Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tuyên bố Mỹ 'đang kiểm soát' Venezuela

  Thứ hai, 5/1/2026 09:10 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ hiện “đang kiểm soát” Venezuela và đã làm việc với “những người vừa tuyên thệ nhậm chức”, ám chỉ Phó tổng thống Delcy Rodríguez.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới ngày 4/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày tối 4/1 (giờ địa phương), ông Trump cho biết: “Đừng hỏi tôi ai đang nắm quyền, bởi tôi sẽ đưa ra câu trả lời và nó sẽ rất gây tranh cãi”.

Khi được hỏi làm rõ, ông nhấn mạnh: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang kiểm soát. Chúng tôi đang kiểm soát”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông chưa trực tiếp trao đổi với bà Rodríguez, song khẳng định “những người khác đã nói chuyện” và ông sẽ liên hệ “vào thời điểm thích hợp”.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Washington đã đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào để đổi lấy sự hợp tác từ phía Caracas, đồng thời nhận định “bà ấy đang hợp tác”.

Theo ông Trump, Venezuela hiện ở trong tình trạng “tê liệt” và cần được tái thiết. “Chúng ta phải đưa Venenzuela trở lại, và sẽ cần những khoản đầu tư lớn từ các công ty dầu khí để khôi phục hạ tầng, sẵn sàng vận hành”, ông nói, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Mỹ tham gia vào lĩnh vực năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ nhận định cho rằng Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đang phản đối Mỹ. Trước đó, bà Rodríguez tuyên bố chiến dịch của Washington là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền Venezuela, kêu gọi người dân trong nước cũng như các chính phủ Mỹ Latinh lên án.

“Các bạn nghe một người khác với những gì tôi nghe”, ông Trump đáp lại.

Về phía Venezuela, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết bà đã gửi lời mời tới chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy một “chương trình nghị sự hợp tác” giữa hai nước. Theo bà Rodríguez, chương trình này hướng tới mục tiêu “phát triển chung, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm củng cố sự chung sống hòa bình và bền vững giữa các cộng đồng”.

Bà nhấn mạnh Venezuela sẽ “ưu tiên” tiến trình xây dựng quan hệ quốc tế “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau” với Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực.

Trong thông điệp gửi trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Rodríguez nói: “Người dân của chúng ta và cả khu vực này xứng đáng có hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolás Maduro và cũng là tiếng nói chung của toàn thể Venezuela vào thời điểm này”. “Venezuela có quyền được sống trong hòa bình, được phát triển, được bảo đảm chủ quyền và có một tương lai”, bà khẳng định.

Cùng ngày, ông Trump cho biết chính quyền đã liên lạc với các quân nhân Mỹ bị thương trong chiến dịch tại Venezuela và khẳng định họ “đang trong tình trạng tốt”.

“Tất cả đều ổn. Sự dũng cảm là không thể tin được. Họ rời trực thăng trong làn đạn dày đặc. Một chiếc trực thăng bị trúng đạn khá nặng, nhưng chúng tôi đã đưa được mọi thứ trở về và không có ai thiệt mạng”, ông nói.

Theo các nguồn tin, chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Lục quân Mỹ thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Dù không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, một số người đã bị thương do đạn và mảnh vỡ.

Quan chức Nhà Trắng xác nhận các chấn thương đều ở mức độ nhẹ và tất cả những người bị thương hiện trong tình trạng ổn định.

Quả cầu lửa rực trời tại sân bay Venezuela sau đòn không kích Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Phương Linh

